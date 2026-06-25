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‘참교육’ 출연진들 “시청자분들께 사과”…인기 고공행진 중 무슨 일?

입력 :2026-06-25 14:28:01
수정 :2026-06-25 14:28:01
넷플릭스 시리즈 ‘참교육’에 출연한 배우 김도건(왼쪽), 유태주. 인스타그램 캡처
넷플릭스 시리즈 ‘참교육’에 출연한 배우 김도건(왼쪽), 유태주. 인스타그램 캡처


넷플릭스 비영어권 부문 정상에 오르며 흥행한 드라마 ‘참교육’에서 악역으로 활약한 배우 김도건이 “시청자들께 사과드린다”며 근황을 전했다.

25일 김도건은 인스타그램에 “‘참교육’ 시청자분들께 사과드린다”면서 사진을 공개했다.

김도건은 역시 ‘참교육’에서 악역으로 등장한 배우 유태주와 함께 백허그 포즈로 다정한 분위기를 연출했다.

김도건은 “1화 빌런(악당)과 2화 빌런이 만나 술까지 마셔버렸다. 작품에서는 만나면 사고만 치던 둘이 현실에서는 서로를 응원하는 형·동생이 됐다”면서 “캐릭터는 악당이었지만 사람은 좋은 사람들”이라고 밝혔다.

넷플릭스 시리즈 ‘참교육’에 출연한 배우 김도건(왼쪽), 유태주. 인스타그램 캡처
넷플릭스 시리즈 ‘참교육’에 출연한 배우 김도건(왼쪽), 유태주. 인스타그램 캡처


‘참교육’은 교권을 침해하는 학생과 학부모, 교사까지 다양한 문제 상황에 대응해 교육 현장을 지켜내는 교권 보호국의 활약을 그린 작품이다.

극 중 김도건은 1화에서 학교 폭력 가해자 김광수 역을 소화했으며, 유태주는 2화 구운하이텍고등학교 자동차과 서열 1위 박성환 역으로 눈길을 끌었다.

온라인뉴스부
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