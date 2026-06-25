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“홍명보 남아공팀인가요” 월드컵 ‘졸전’에 분노한 배우

입력 :2026-06-25 15:50:05
수정 :2026-06-25 15:50:05
배우 한정수 인스타그램
배우 한정수 인스타그램


국제축구연맹(FIFA) 2026 북중미 월드컵에서 한국 축구대표팀이 25일(한국시간) 조별리그 A조 3차전에서 남아프리카공화국을 상대로 졸전 끝에 0-1로 패배하자 연예계에서도 허탈하다는 반응이 나왔다.

배우 한정수는 이날 인스타그램 등 소셜미디어(SNS) 계정에 “홍명보는 남아공팀인가요? 최고의 선수들로 최악의 경기를 했네요. 홍명보 때문에 축구가 싫어졌습니다. 끝까지 선수들 탓을 하네요”라며 “최고의 선수들로 역대 최악의 경기를 보여줬습니다. 전무한 전술, 이해할 수 없는 선수 기용, 끝까지 선수들을 탓하는 모습. 정말 최악의 지도자가 무엇인지 보여주네요”라고 날선 비판을 쏟아냈다.

또 “홍명보씨는 남아공에 귀화 신청하는 것이 최선일 듯합니다. 한국에 오지 마세요”라며 “정말 화가 나고 축구에 정이 떨어지네요”라고 적었다.

배우 한정수 인스타그램
배우 한정수 인스타그램


그룹 하이라이트 윤두준도 허탈함을 감추지 못했다. 그는 유튜브 채널 라이브 방송을 통해 경기를 지켜본 뒤 “믿기지가 않는다. 꿈인가”라며 충격을 드러냈다.

연예계에서 열정적인 축구 팬으로 유명한 윤두준은 “하고 싶은 말은 많지만 말실수할까 봐 하지 않겠다”면서도 “5살 때부터 국가대표 경기를 봐왔지만 우리의 위상이 이랬던 적은 없었다. 팬의 입장에서 마음이 아프다”고 안타까움을 토로했다.

온라인뉴스부
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