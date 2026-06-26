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1세대 인플루언서 갑작스러운 사망 소식…“믿기지 않아”

입력 :2026-06-26 11:24:45
수정 :2026-06-26 11:24:45
‘1세대 인플루언서’로 알려진 이주희 아브컬렉션 대표가 세상을 떠났다. 이주희 대표 인스타그램 캡처
‘1세대 인플루언서’로 알려진 이주희 아브컬렉션 대표가 세상을 떠났다. 이주희 대표 인스타그램 캡처


‘1세대 인플루언서’로 알려진 이주희 아브컬렉션 대표가 세상을 떠났다.

25일 이 대표 인스타그램에는 “어제 갑작스럽게 이주희님이 우리 곁을 떠났다”는 내용의 부고가 게재됐다.

이 대표 측은 “언제나 더 좋은 것을 나누고, 많은 사람들과 아름답고 행복한 세상을 꿈꾸던 사람이었기에 아직도 이 소식이 믿기지 않고 깊은 슬픔 속에 있다”며 “본래는 모든 절차를 마친 후 안내드리고자 했으나, 걱정과 안부를 전해주시는 분들이 너무 많아 조심스러운 마음으로 먼저 소식을 전하게 됐다”고 밝혔다.

그러면서 “그동안 이주희님에게 보내주신 따뜻한 관심과 사랑에 진심으로 감사드린다”며 “이주희 님이 편안히 쉴 수 있도록 함께 추모해 주시고 평안을 빌어주시면 감사하겠다”고 덧붙였다.

이 대표는 10만명 이상의 소셜미디어(SNS) 팔로워를 보유한 인플루언서로, 2019년에는 패션 브랜드 아브컬렉션을 설립했다.

온라인뉴스부
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