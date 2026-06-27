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홍석천 “4년 동거한 미국인 전 연인에게 위자료 줬다” 충격 고백

입력 :2026-06-27 17:34:21
수정 :2026-06-27 17:34:21
유튜브 채널 ‘안녕한샘요’ 캡처
유튜브 채널 ‘안녕한샘요’ 캡처


배우 홍석천이 외국인 연인과 동거했던 과거를 전하며 솔직한 면모를 드러냈다.

특히 오랜 시간 만났던 연인에게 위자료까지 건넸다는 사연이 전해지며 팬들을 깜짝 놀라게 했다.

지난 26일 홍석천은 유튜브 채널 ‘안녕한샘요’에 출연해 독신의 삶을 공개했다.

편안한 옷차림으로 등장한 홍석천은 자신의 연애사에 대해 “독신은 맞지만, 늘 연애 중이다. 나이가 들수록 연애 기간이 길어진다”고 밝혔다.

이와 함께 첫 애인이었던 네덜란드인과 3년 6개월을 동거했던 시절을 떠올리며 “헤어질 때 그 친구가 자기가 가져온 물건 목록을 하나하나 적어서 다 찾아갔다”고 토로했다.

이어 두 번째 애인인 미국인을 언급하며 “4년 살다가 헤어졌는데 헤어질 때 위자료를 달라고 하더라. 같이 산 4년에 대한 위자료를 달라는 말이었다”고 회상했다.

유튜브 채널 ‘안녕한샘요’ 캡처
유튜브 채널 ‘안녕한샘요’ 캡처


유튜브 채널 ‘안녕한샘요’ 캡처
유튜브 채널 ‘안녕한샘요’ 캡처


홍석천은 “사랑했던 사람이고, 힘들 때 내 곁을 지켜준 고마움 때문에 결국 위자료를 줬다”고 전했다.

유튜브 채널 ‘안녕한샘요’ 캡처
유튜브 채널 ‘안녕한샘요’ 캡처


이어 “이후 논현동 전세로 이사 간 그가 새 남자와 함께 살고 있더라. 심지어 내가 아는 사람이었다”고 담담한 목소리로 슬픈 사연을 전했다.

홍석천은 지난 2000년 국내 연예계 최초로 동성애자임을 커밍아웃했다.

온라인뉴스부
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