기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

“가슴 너무 밀착”…이현이 남편과 사진 올린 송해나, 무슨 일?

입력 :2026-06-28 09:53:24
수정 :2026-06-28 09:53:24
송해나 인스타그램
송해나 인스타그램


모델 겸 방송인 송해나가 절친한 선배 모델 이현이 부부와 함께 찍은 사진을 공개했다가 한 네티즌의 지적에 유쾌하게 반응했다.

송해나는 28일 자신의 인스타그램에 이현이와 남편 홍성기씨와 함께 촬영한 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 송해나가 홍성기씨의 팔짱을 낀 채 장난스러운 표정을 짓고 있는 모습이 담겼다. 사진에는 “언니 이 남자 괜찮아”라는 문구가 더해졌고, 뒤에 서 있던 이현이의 머리 위에는 “그 남자 내 남자야”라는 문구가 삽입돼 유쾌한 상황극을 연출했다.

하지만 사진 공개 후 한 네티즌은 “남의 편 팔을 너무 가슴 쪽으로 붙이셨다”는 댓글을 남겼다.

이에 송해나는 “맞다~ 확인 ㅋㅋ”이라고 답글을 남기며 재치 있게 받아쳐 눈길을 끌었다.

한편 송해나와 이현이는 모델계 선후배이자 방송을 통해 꾸준히 친분을 드러내 온 절친한 사이로 알려져 있다. 이현이는 2012년 홍성기씨와 결혼해 두 아들을 두고 있다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
송해나가 인스타그램에 공개한 사진 속 문구의 내용은?
인기기사
나연, 사랑스러운 토끼
손나은, ‘상큼 미소’
송혜교, 감탄 부르는 ‘여신 미모’
홍석천 “4년 동거한 미국인 전 연인에게 위자료 줬다” 충격 고백

홍석천 “4년 동거한 미국인 전 연인에게 위자료 줬다” 충격 고백
‘참교육’보다 잔혹한 현실… 시멘트 아래 묻힌 15세 소녀의 절규, 김해 여고생 암매장 살

‘참교육’보다 잔혹한 현실… 시멘트 아래 묻힌 15세 소녀의 절규, 김해 여고생 암매장 살
“벚꽃 예쁘다” 말하는 순간…40대 부부 덮친 만취 차량에 결국 ‘참변’

“벚꽃 예쁘다” 말하는 순간…40대 부부 덮친 만취 차량에 결국 ‘참변’
“좋은 기운 준다는 ‘이곳’ 다녀온 뒤 복권 1등 당첨” 대박 사연

“좋은 기운 준다는 ‘이곳’ 다녀온 뒤 복권 1등 당첨” 대박 사연
하루 담배 40개비 피우는 할머니 “100번째 생일 맞았다” 놀라운 사연

하루 담배 40개비 피우는 할머니 “100번째 생일 맞았다” 놀라운 사연
경찰, 광화문 일민미술관서 흉기 휘두른 70대에 구속영장 신청

경찰, 광화문 일민미술관서 흉기 휘두른 70대에 구속영장 신청
“FIFA, 욱일기 입장 표명하라”…서경덕 교수, 2차 항의 서한

“FIFA, 욱일기 입장 표명하라”…서경덕 교수, 2차 항의 서한
고개 숙이고 ‘비틀’ 인천·김포서도 ‘마약 의심’ 영상 확산…경찰 “공유 자제 부탁”

고개 숙이고 ‘비틀’ 인천·김포서도 ‘마약 의심’ 영상 확산…경찰 “공유 자제 부탁”
장성규, 아내 몰래 ‘이 부위’ 수술 “연애 때부터 스트레스 받아”

장성규, 아내 몰래 ‘이 부위’ 수술 “연애 때부터 스트레스 받아”
인기 클릭
Weekly Best

  1. 서동주 “각자의 길 가기로 결정…많이 허무하고 아쉽다”

    서동주 “각자의 길 가기로 결정…많이 허무하고 아쉽다”

  2. 임성민, KBS 아나였는데…“생활고로 국민연금도 못 내”

    임성민, KBS 아나였는데…“생활고로 국민연금도 못 내”

  3. 이효리, ‘비매너’ 요가 수강생에 분노…SNS에 사진 공개

    이효리, ‘비매너’ 요가 수강생에 분노…SNS에 사진 공개

  4. 배우 송지효, 속옷만 입은 사진 대량 공개 “흑심 품은…” 대체 무슨 일

    배우 송지효, 속옷만 입은 사진 대량 공개 “흑심 품은…” 대체 무슨 일

  5. 광고 18개, 종소세 내는 박수홍 딸…“신발만 800만원”

    광고 18개, 종소세 내는 박수홍 딸…“신발만 800만원”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
“가을에 출산해요” 모두가 놀랐다…유이, ‘깜짝 임신’ 발표

“가을에 출산해요” 모두가 놀랐다…유이, ‘깜짝 임신’ 발표

일본의 유명 그룹 준레츠의 멤버 우시가미 쇼타(39)와 걸그룹 AKB48의 전 멤버 요코야마 유이(33)가 임신 소식을 밝혔다.지난 1
시선 사로잡는 레드카펫 스타들

시선 사로잡는 레드카펫 스타들

영화 ‘음성메시지가 도착했습니다’(Voicemails for Isabelle)가 미국 로스앤젤레스에서 시사회를 열고 관객들과 첫 만남을