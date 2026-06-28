18세 차 장기하♥윤가이…열애 인정 후 ‘럽스타’ 흔적 포착

가수 장기하(왼쪽)와 배우 윤가이가 18세 나이 차를 뛰어넘고 연인 관계로 발전한 것으로 알려졌다. 인스타그램 캡처

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가수 장기하와 배우 윤가이가 열애를 인정한 가운데, 두 사람의 이른바 ‘럽스타그램’ 흔적이 뒤늦게 주목받고 있다.1982년생 장기하와 2000년생 윤가이는 18세 나이 차를 극복하고 지난 27일 열애 사실을 공식 인정했다.열애 인정 이후 윤가이가 지난 1일 인스타그램에 올린 게시물이 다시 화제가 됐다. 당시 윤가이는 ‘뷰티풀 민트 라이프 2026’을 찾은 인증 사진을 공개했다.장기하는 윤가이가 행사장을 찾기 하루 전인 5월 31일 해당 페스티벌 무대에 오른 바 있다. 이를 본 네티즌들은 “이때부터 럽스타였네” “장기하 공연 응원 간 것 아니냐” 등의 반응을 보였다.두 사람은 2023년 ‘SNL 코리아’에서 처음 인연을 맺었다. 당시 윤가이는 크루로 활약했고, 장기하는 호스트로 출연했으며 이후 연인으로 발전한 것으로 알려졌다.장기하는 2008년 밴드 ‘장기하와 얼굴들’로 데뷔해 가수이자 음악감독으로 활동하고 있다. 윤가이는 ‘SNL 코리아’를 비롯해 ‘악귀’ ‘나의 완벽한 비서’ 등에 출연하며 배우로 활동을 이어가고 있다.온라인뉴스부