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“날씨 좋아”…문채원, 한옥에서 포착된 비공개 결혼식

입력 :2026-06-29 08:49:05
수정 :2026-06-29 10:48:46
문채원, 장희진 인스타그램
문채원, 장희진 인스타그램


장희진 인스타그램
장희진 인스타그램


배우 문채원의 비공개 결혼식 현장이 동료 배우들의 인스타그램을 통해 공개됐다.

드라마 ‘악의 꽃’에서 호흡을 맞췄던 이준기, 김지훈, 장희진은 물론 김철규 감독과 제작진까지 한자리에 모이며 변함없는 인연을 이어갔다.

장희진은 28일 자신의 인스타그램에 “악의 꽃”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

사진에는 결혼식에 참석한 문채원을 중심으로 이준기, 김지훈, 장희진이 다정하게 어깨동무를 한 채 미소 짓는 모습이 담겼다. 문채원은 순백의 꽃다발을 든 채 환한 표정을 지었고, 이준기는 윙크와 엄지손가락 포즈를 취하며 화기애애한 분위기를 더했다.

또 다른 사진에는 ‘악의 꽃’을 연출한 김철규 감독과 제작진도 함께해 눈길을 끌었다. 작품 종영 이후에도 이어진 배우들과 제작진의 끈끈한 우정이 훈훈함을 자아냈다.

특히 공개된 사진에는 전통 한옥을 배경으로 한 야외 예식장도 담겼다. 장희진은 “날씨 좋아”라는 글을 덧붙였고, 소나무가 있는 중정과 전구 장식이 어우러진 예식장이 시선을 모았다.

문채원은 지난 28일 서울 모처에서 비연예인 예비 신랑과 가족, 친인척, 가까운 지인들만 초대한 가운데 비공개 결혼식을 올렸다. 소속사는 신랑과 양가 가족을 배려해 예식을 비공개로 진행한다고 밝힌 바 있다.

앞서 문채원은 지난 4월 자필 편지를 통해 결혼 소식을 직접 전하며 “가정을 이루고 가꾸어 갈 생각에 조금은 떨리고, 그보다 설렌다”고 밝혔다. 이후 제기된 혼전 임신설과 예비 신랑이 피부과 의사라는 루머에 대해서는 소속사가 모두 사실이 아니라고 부인했다.

온라인뉴스부
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