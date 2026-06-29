[포토] 심으뜸, 운동으로 완성한 탄탄한 보디라인

1 / 3 심으뜸 SNS 심으뜸 SNS 심으뜸 SNS

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

[ 내안의 AI 본성 분석 : UNMASK ] "기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다." 기사 반응 MBTI 확인 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 심으뜸이 사진을 공개한 장소는 어디인가? 미국 캘리포니아 한국 제주도

방송인 겸 운동 콘텐츠 크리에이터 심으뜸이 미국 캘리포니아에서 여유로운 일상을 공개하며 건강미를 뽐냈다.심으뜸은 최근 자신의 SNS를 통해 Huntington Beach Pier를 태그한 여러 장의 사진을 게재했다. 별다른 설명은 덧붙이지 않았지만, 해변에서 여유를 즐기는 모습이 담긴 사진으로 팬들의 관심을 모았다.공개된 사진 속 심으뜸은 프린팅 비키니에 버건디 컬러 캡과 선글라스를 매치한 편안한 스타일로 해변을 거닐고 있다. 푸른 하늘과 백사장을 배경으로 자연스러운 분위기를 연출하며 휴가를 만끽하는 모습이다.특히 꾸준한 운동으로 다져진 탄탄한 등 근육과 어깨 라인, 균형 잡힌 보디라인이 시선을 사로잡았다. 뒤돌아 선 포즈에서는 운동 크리에이터다운 건강한 매력이 돋보였고, 환한 미소에서는 밝고 긍정적인 에너지가 느껴졌다.한편 심으뜸은 필라테스와 웨이트 트레이닝, 홈트레이닝 등 다양한 운동 콘텐츠를 꾸준히 선보이며 대중과 소통하고 있다. 방송 활동과 콘텐츠 제작을 병행하며 건강한 라이프스타일을 전하는 대표적인 운동 크리에이터로 활발한 활동을 이어가고 있다.온라인뉴스부