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“나한테 결혼해 달라는…” BTS 정국, 결혼 계획 밝혔다

입력 :2026-06-29 17:35:58
수정 :2026-06-29 17:39:05
그룹 방탄소년단(BTS) 정국이 12일 오후 서울 강남구 STRX하우스에서 열린 스위스 시계 브랜드 위블로 포토월 행사에서 포즈를 취하고 있다. 2026.2.12 [공동취재] 연합뉴스
그룹 방탄소년단(BTS) 정국이 12일 오후 서울 강남구 STRX하우스에서 열린 스위스 시계 브랜드 위블로 포토월 행사에서 포즈를 취하고 있다. 2026.2.12 [공동취재] 연합뉴스


그룹 방탄소년단(BTS) 정국이 “결혼할 생각이 없다”고 밝혔다.

정국은 지난 28일 팬 커뮤니티 플랫폼 ‘위버스’(Weverse) 라이브 방송에서 공연 소감과 향후 활동 계획, 팬들과 소통 등의 다양한 이야기를 나눴다.

정국은 “오늘 마드리드 공연에서 아미들이 너무 잘 놀아줬다”고 전했다.

그는 “사실 공연 전에 날씨가 너무 더웠다. 저는 열과 더위에 약해서 좀 사려야 할까 싶었다. 칠레에서 한 번 더워서 쓰러진 경험이 있기 때문”이라고 말했다.

그러면서 “체력 분배를 해야 하나 했는데 스페인 마드리드 아미분들이 잘 놀아준 덕에 오히려 힘이 났다. 고맙다”고 덧붙였다.

정국은 “한국에 가려면 7월 중순은 되어야 한다”며 “저도 한국에서 공연 많이 하고 싶다”고 강조했다.

정국은 팬들의 댓글을 직접 읽으며 실시간 소통을 이어갔다.

한 팬이 “결혼해달라”고 하자 정국은 “나한테 결혼해 달라는 소리 좀 그만해라. 아직 결혼할 생각이 없다”고 답했다.

이어 “윤기(BTS 멤버 슈가) 형한테 결혼해달라고 하라. 윤기 메리미(Marry me) 하라”고 말했다.

이에 팬들이 “윤기 형은 결혼할 생각이 있냐”고 묻자 정국은 “윤기 형이랑 결혼에 관해 이야기해 본 적 없다”고 전했다.

온라인뉴스부
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