이때부터 썸?…‘18살 차’ 장기하♥윤가이, 첫 만남 사진 보니

장기하 인스타그램

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[ 내안의 AI 본성 분석 : UNMASK ] "기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다." 기사 반응 MBTI 확인 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 장기하와 윤가이의 인연이 시작된 프로그램명은? SNL 코리아 시즌4 쿠팡플레이

가수 장기하와 배우 윤가이가 열애를 인정한 가운데, 두 사람의 첫 만남 당시 찍은 사진이 다시 주목받고 있다.두 사람은 지난 27일 열애 사실을 인정하며 연예계 공식 커플이 됐다. 1982년생인 장기하와 2000년생인 윤가이는 18세의 나이 차를 극복한 커플이라는 점에서도 화제를 모았다.두 사람의 인연은 2023년 공개된 쿠팡플레이 예능 ‘SNL 코리아 시즌4’에서 시작됐다. 당시 함께 촬영하며 친분을 쌓았고, 이후 연인으로 발전한 것으로 알려졌다.열애 소식이 전해진 이후 장기하가 당시 인스타그램에 올렸던 촬영 비하인드 사진도 재조명되고 있다.장기하는 “‘SNL 코리아 시즌4’ 팀은 정말 멋진 팀이었다. 좋은 기운을 많이 받아왔다”는 글과 함께 크루들과 찍은 여러 장의 사진을 공개했다.특히 가장 먼저 공개한 사진에는 윤가이와 나란히 선 모습이 담겨 눈길을 끌었다. 멜빵바지를 입은 윤가이와 장기하가 환하게 웃으며 카메라를 바라보는 모습으로, 현재의 연인 관계가 알려진 뒤 다시 관심을 받고 있다.이 밖에도 장기하는 당시 함께 출연했던 남현우, 지예은, 이아영, 김원훈, 정혁, 이수지, 주현영, 권혁수, 정성호, 정이랑, 김민교, 정상훈, 신동엽 등 ‘SNL 코리아 시즌4’ 크루들과의 사진도 함께 공개했다.온라인뉴스부