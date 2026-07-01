기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

이때부터 썸?…‘18살 차’ 장기하♥윤가이, 첫 만남 사진 보니

입력 :2026-07-01 07:35:59
수정 :2026-07-01 07:35:59
장기하 인스타그램
장기하 인스타그램


가수 장기하와 배우 윤가이가 열애를 인정한 가운데, 두 사람의 첫 만남 당시 찍은 사진이 다시 주목받고 있다.

두 사람은 지난 27일 열애 사실을 인정하며 연예계 공식 커플이 됐다. 1982년생인 장기하와 2000년생인 윤가이는 18세의 나이 차를 극복한 커플이라는 점에서도 화제를 모았다.

두 사람의 인연은 2023년 공개된 쿠팡플레이 예능 ‘SNL 코리아 시즌4’에서 시작됐다. 당시 함께 촬영하며 친분을 쌓았고, 이후 연인으로 발전한 것으로 알려졌다.

열애 소식이 전해진 이후 장기하가 당시 인스타그램에 올렸던 촬영 비하인드 사진도 재조명되고 있다.

장기하는 “‘SNL 코리아 시즌4’ 팀은 정말 멋진 팀이었다. 좋은 기운을 많이 받아왔다”는 글과 함께 크루들과 찍은 여러 장의 사진을 공개했다.

특히 가장 먼저 공개한 사진에는 윤가이와 나란히 선 모습이 담겨 눈길을 끌었다. 멜빵바지를 입은 윤가이와 장기하가 환하게 웃으며 카메라를 바라보는 모습으로, 현재의 연인 관계가 알려진 뒤 다시 관심을 받고 있다.

이 밖에도 장기하는 당시 함께 출연했던 남현우, 지예은, 이아영, 김원훈, 정혁, 이수지, 주현영, 권혁수, 정성호, 정이랑, 김민교, 정상훈, 신동엽 등 ‘SNL 코리아 시즌4’ 크루들과의 사진도 함께 공개했다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
장기하와 윤가이의 인연이 시작된 프로그램명은?
인기기사
‘아름다워’ 장원영
‘출소하는’ 김호중
심으뜸, 운동으로 완성한 탄탄한 보디라인
아이브 장원영, 옆모습도 아름다워
아이브 장원영, 밝은 미소
아이브 장원영, 절세 미녀의 미소
아이브 장원영, 그림자도 아름다워
아이브 장원영, 장미처럼 아름다워
포즈 취하는 아이브 장원영
아이브 장원영, 너무 아름다워서 반칙
출소하는 김호중
가석방되는 김호중
출소하는 김호중
‘음주운전 뺑소니’ 김호중 출소
‘음주운전 뺑소니’ 김호중 출소
출소하는 김호중
출소하는 김호중
성시경 “전 재산 걸고 고소…걸리면 죽는다” 무슨 일?

성시경 “전 재산 걸고 고소…걸리면 죽는다” 무슨 일?
49세 채정안 “엉덩이 비누 애정” 블랙핑크 제니도 쓴다는데

49세 채정안 “엉덩이 비누 애정” 블랙핑크 제니도 쓴다는데
BTS 뷔, 파리서 女에 팔 올린 모습 포착…‘하트’ 만들기도

BTS 뷔, 파리서 女에 팔 올린 모습 포착…‘하트’ 만들기도
‘음주 뺑소니’ 김호중, 가석방 출소… “아들아 고생했다” 교도소 앞 팬들 몰려

‘음주 뺑소니’ 김호중, 가석방 출소… “아들아 고생했다” 교도소 앞 팬들 몰려
“팬 몰래 만났다고 ‘삭발’ 강요” 머리 밀고 나타난 女아이돌…팬들 ‘경악’

“팬 몰래 만났다고 ‘삭발’ 강요” 머리 밀고 나타난 女아이돌…팬들 ‘경악’
“홍명보 괴롭히지 마” “일본으로 와” 동정론 터진 日…정치인까지 나섰다는데

“홍명보 괴롭히지 마” “일본으로 와” 동정론 터진 日…정치인까지 나섰다는데
특정 신체부위 ‘필러 시술’ 받던 여성 숨져… 30대 중국인 남성 입건

특정 신체부위 ‘필러 시술’ 받던 여성 숨져… 30대 중국인 남성 입건
“비주얼 미쳤다” 리센느… 데뷔 첫 TV CF, 깜짝 파티에 ‘눈물 펑펑’ 감동 소감

“비주얼 미쳤다” 리센느… 데뷔 첫 TV CF, 깜짝 파티에 ‘눈물 펑펑’ 감동 소감
이솔이 “지우고 싶은 과거”…박성광과 이혼설에 입 열었다

이솔이 “지우고 싶은 과거”…박성광과 이혼설에 입 열었다
인기 클릭
Weekly Best

  1. “이혼 아니면 임신”…린, 이수와 이혼 발표에 윤종신 반응

    “이혼 아니면 임신”…린, 이수와 이혼 발표에 윤종신 반응

  2. 뱃속에 아기 있는데… ‘46세 임신’ 김민경 응급실行 안타까운 소식

    뱃속에 아기 있는데… ‘46세 임신’ 김민경 응급실行 안타까운 소식

  3. 이영자, 최근 연애 고백…“7살 연하 배우 황동주와 자만추”

    이영자, 최근 연애 고백…“7살 연하 배우 황동주와 자만추”

  4. 해변서 꼭 껴안고 누운 두 남녀…공효진♥케빈오였다

    해변서 꼭 껴안고 누운 두 남녀…공효진♥케빈오였다

  5. SK하이닉스 그만두고 MBC 입사한 아나운서 “그때 동기 성과급이…”

    SK하이닉스 그만두고 MBC 입사한 아나운서 “그때 동기 성과급이…”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
톰 크루즈, 숱 없는 흰머리에 불룩 나온 배…비주얼 ‘충격’

톰 크루즈, 숱 없는 흰머리에 불룩 나온 배…비주얼 ‘충격’

톰 크루즈 주연의 새 영화 ‘디거’의 최신 예고편이 공개된 가운데, 비주얼 변신이 화제를 모으고 있다.지난 23일 톰 크루즈는 본인의
‘BET 어워즈’ 화려한 레드카펫

‘BET 어워즈’ 화려한 레드카펫

가수와 영화배우 등 세계적인 스타들이 28일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 피콕 극장에서 열린 BET 어워즈에 참석해 화려한