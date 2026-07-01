63세 황신혜, 20대 딸과 ‘커플 수영복’…친구같은 모녀

사진=황신혜 인스타그램 캡처

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배우 황신혜가 딸 이진이와 함께한 여름휴가 근황을 공개했다.1963년생으로 올해 63세인 황신혜는 세월을 가늠하기 어려운 탄탄한 건강미를 과시하며 수영복 패션을 선보였다.1일 황신혜는 인스타그램에 “여름이다”라는 짧은 글과 함께 사진과 영상을 게재했다. 그는 딸이자 배우 겸 모델로 활동 중인 이진이와 똑같은 디자인의 커플 수영복을 입고 휴가를 즐기고 있다. 1999년생으로 27세인 이진이와 스트라이프 패턴의 수영복을 맞춰 입고 다정한 포즈를 취하며 나이 차이를 느낄 수 없는 친구 같은 모습을 보였다.황신혜는 꾸준한 자기관리로 완성된 군살 없는 몸매와 건강한 구릿빛 피부로 보는 이들의 감탄을 자아냈다. 이진이 역시 모델 출신다운 우월한 비율로 몸매로 수영복을 소화했다.황신혜는 현재 KBS1 예능 프로그램 ‘황신혜의 같이 삽시다’에 고정 출연하며 시청자들과 만나고 있다. 이진이는 배우와 모델 활동은 물론 화가로도 활동하며 전시회를 여는 등 다방면에서 활약하고 있다.강경민 기자