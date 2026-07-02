기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

“얼마나 빠진거야?” 송가인, 뼈말라 넘어선 젓가락 각선미에 ‘깜짝’

입력 :2026-07-02 09:41:37
수정 :2026-07-02 09:41:37
사진=송가인 인스타그램 캡처
사진=송가인 인스타그램 캡처


가수 송가인이 한층 더 슬림해진 근황을 공개했다.

그는 꾸준한 자기관리로 비현실적인 가녀린 각선미를 선보이며 시선을 끌었다.

1일 송가인은 자신의 인스타그램에 여러 장의 사진을 게재했다. 사진 속 그는 올블랙 패션을 완벽하게 소화하며 야외 계단에서 여유로운 포즈를 취하고 있다. 무엇보다 눈길을 끄는 것은 예전보다 확연히 가늘어진 다리 라인이다. 와이드 팬츠를 착용했음에도 감춰지지 않는 슬림한 실루엣과 한 줌 발목이 눈에 띈다.

송가인은 그동안 44kg대의 체중을 유지하며 건강한 다이어트를 이어왔다. 그는 앞서 소셜미디어(SNS)를 통해 “비가 오나 눈이 오나 날마다 밤마다 실내 자전거를 탄 지 3개월째”라며 남다른 성실함을 보여준 바 있다. 단순한 체중 감량에만 집착하지 않고 “허벅지 근육량이 늘고 기초대사량도 조금 올랐다. 체지방은 빠지고 근육량은 늘고 있다. 이런 적은 처음”이라고 밝히며 건강한 몸 만들기에 집중하고 있음을 강조했다.

사진=송가인 인스타그램 캡처
사진=송가인 인스타그램 캡처


사진=송가인 인스타그램 캡처
사진=송가인 인스타그램 캡처


TV조선 ‘식객 허영만의 백반기행’ 출연 당시에도 “먹는 걸 좋아하지만 무대에서 예쁘게 보이기 위해 꾸준히 운동한다”고 밝히며 아티스트로서의 책임감과 프로 정신을 드러내기도 했다.

한편 송가인은 2일 새 싱글 ‘꽃이 아니면 어떤가(질경이)’를 발표하고 활발한 활동을 예고했다. 신곡은 척박한 환경 속에서도 피어나는 질경이를 모티브로 삶의 무게를 견디는 이들에게 위로를 전하는 메시지를 담고 있다.

강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
송가인이 체중 관리를 위해 3개월간 꾸준히 한 운동은?
인기기사
‘아름다워’ 장원영
‘출소하는’ 김호중
심으뜸, 운동으로 완성한 탄탄한 보디라인
아이브 장원영, 옆모습도 아름다워
아이브 장원영, 밝은 미소
아이브 장원영, 절세 미녀의 미소
아이브 장원영, 그림자도 아름다워
아이브 장원영, 장미처럼 아름다워
포즈 취하는 아이브 장원영
아이브 장원영, 너무 아름다워서 반칙
출소하는 김호중
가석방되는 김호중
출소하는 김호중
‘음주운전 뺑소니’ 김호중 출소
‘음주운전 뺑소니’ 김호중 출소
출소하는 김호중
출소하는 김호중
여에스더♥홍혜걸 부부, 5년 동안 별거하더니 결국… 충격적인 금전 관계 공개됐다

여에스더♥홍혜걸 부부, 5년 동안 별거하더니 결국… 충격적인 금전 관계 공개됐다
배우 최상엽, 이봉원♥박미선 친아들이었다…“성 바꿔 활동”

배우 최상엽, 이봉원♥박미선 친아들이었다…“성 바꿔 활동”
‘여고생 살해’ 장윤기 父, 현직 경찰이었다…‘리얼돌’ 몰래 폐기

‘여고생 살해’ 장윤기 父, 현직 경찰이었다…‘리얼돌’ 몰래 폐기
“마네킹 같은 것 떠 있다”…‘30대男 두물머리 유기’ 시신 6개월 만에 발견

“마네킹 같은 것 떠 있다”…‘30대男 두물머리 유기’ 시신 6개월 만에 발견
함소원, 교통사고로 중상… 내리막길서 전봇대 들이받아 골반 골절

함소원, 교통사고로 중상… 내리막길서 전봇대 들이받아 골반 골절
‘주가조작 패가망신 1호’ 피의자 4명 영장 모두 기각…“다툼 여지”

‘주가조작 패가망신 1호’ 피의자 4명 영장 모두 기각…“다툼 여지”
차은우, 군 복무 중 세례받고 천주교 신자 됐다…세례명 ‘요한’

차은우, 군 복무 중 세례받고 천주교 신자 됐다…세례명 ‘요한’
‘스벅 가야지’ 배재고 중징계에 野 “과잉 처벌…사회적 낙인 안돼”

‘스벅 가야지’ 배재고 중징계에 野 “과잉 처벌…사회적 낙인 안돼”
“월드컵 16강 진출” 거리 나왔다가 100만 인파에 3명 질식사…멕시코 ‘환호 속 비극’

“월드컵 16강 진출” 거리 나왔다가 100만 인파에 3명 질식사…멕시코 ‘환호 속 비극’
인기 클릭
Weekly Best

  1. 뱃속에 아기 있는데… ‘46세 임신’ 김민경 응급실行 안타까운 소식

    뱃속에 아기 있는데… ‘46세 임신’ 김민경 응급실行 안타까운 소식

  2. “이혼 아니면 임신”…린, 이수와 이혼 발표에 윤종신 반응

    “이혼 아니면 임신”…린, 이수와 이혼 발표에 윤종신 반응

  3. 이영자, 최근 연애 고백…“7살 연하 배우 황동주와 자만추”

    이영자, 최근 연애 고백…“7살 연하 배우 황동주와 자만추”

  4. 성시경 “전 재산 걸고 고소…걸리면 죽는다” 무슨 일?

    성시경 “전 재산 걸고 고소…걸리면 죽는다” 무슨 일?

  5. SK하이닉스 그만두고 MBC 입사한 아나운서 “그때 동기 성과급이…”

    SK하이닉스 그만두고 MBC 입사한 아나운서 “그때 동기 성과급이…”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
톰 크루즈, 숱 없는 흰머리에 불룩 나온 배…비주얼 ‘충격’

톰 크루즈, 숱 없는 흰머리에 불룩 나온 배…비주얼 ‘충격’

톰 크루즈 주연의 새 영화 ‘디거’의 최신 예고편이 공개된 가운데, 비주얼 변신이 화제를 모으고 있다.지난 23일 톰 크루즈는 본인의
‘BET 어워즈’ 화려한 레드카펫

‘BET 어워즈’ 화려한 레드카펫

가수와 영화배우 등 세계적인 스타들이 28일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 피콕 극장에서 열린 BET 어워즈에 참석해 화려한