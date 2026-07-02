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황정민, 술 끊었다더니 ‘술톤’ 사라졌다…확 달라진 얼굴

입력 :2026-07-02 14:33:16
수정 :2026-07-02 15:10:41
배우 황정민. 유튜브 채널 ‘엘르 코리아’ 영상 캡처
배우 황정민. 유튜브 채널 ‘엘르 코리아’ 영상 캡처


배우 황정민이 확 달라진 비주얼을 공개했다.

지난 1일 유튜브 채널 ‘엘르 코리아’에는 ‘[HOPE] 오지마 이쒸! 영화 ’호프‘ 3인방의 외계인 대처법’이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에는 영화 ‘호프’의 주연 배우 황정민, 조인성, 정호연이 출연해 촬영 비하인드와 다양한 이야기를 나눴다.

특히 팬들의 시선을 사로잡은 것은 황정민의 달라진 피부톤이었다.

공개된 영상 속 황정민은 검은색 니트를 입고 자연스럽게 앞머리를 내린 헤어스타일을 하고 있다. 한층 또렷해진 이목구비와 날렵한 턱선이 눈길을 끌었다.

또 황정민은 평소 ‘술톤’이라는 별명이 붙을 정도로 붉은 피부 이미지가 눈에 띄었으나, 영상에서는 맑고 투명한 피부톤으로 등장해 한층 젊어진 인상을 드러냈다. 앞서 황정민은 다양한 프로그램에서 금주 중인 근황을 전한 바 있다.

이에 팬들은 “훨씬 젊어 보인다”, “더 잘생겨졌다”, “술톤이 사라지니 미남이다” 등의 반응을 보였다.

온라인뉴스부
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