백지영, 성형 전 사진에 딸도 깜짝…“왜 이렇게 생겼었냐”

사진=서울신문 DB, 유튜브 ‘밉지않은 관종언니’ 캡처

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가수 백지영이 과거 자신의 외모를 본 딸의 솔직한 반응을 공개해 현장을 웃음바다로 만들었다.2일 공개된 이지혜의 유튜브 채널 ‘밉지않은 관종언니’에는 백지영과 쿨 유리가 출연해 30년 지기 우정을 과시했다.세 사람은 과거 활동 당시를 떠올리며 서로를 의지했던 시간을 회상했다. 유리는 “우리가 같이 해온 시간이 있으니까. 힘들 때 같이 겪었던 게 있다. 서로 의지가 진짜 많이 됐다. 어린 나이에 다 힘든 일들이 한 번씩 있었으니까 우리끼리 더 뭉쳤다”고 말했다.영상 후반부에는 미국에서 생활 중인 유리의 가족이 깜짝 등장해 이지혜, 백지영과 만나는 모습이 그려졌다. 유리는 2014년 6세 연하의 사업가와 결혼해 슬하에 1남 2녀를 두고 있다.유리의 아들이 등장하자 출연진은 훈훈한 외모에 감탄했다. 이지혜가 “누구 닮은 것 같냐”고 묻자 유리의 아들이 “아빠”라고 답했다. 이에 백지영은 “엄마의 진짜 모습을 다들 몰라서 그런 것 같다”고 말했다. 그는 “아이들이 헷갈려 한다. 내 옛날 모습을 보면 ‘누구냐’고 하더라”고 밝혔다.이에 백지영도 자신의 딸 하임 양이 엄마의 성형 전 과거 사진을 본 후 반응을 전했다. 그는 “내 딸 하임이도 ‘엄마~’ 이러면서 슬퍼하더라. (예전 모습을 보고) ‘왜 이렇게 생겼었냐’고 했다”며 딸의 천진난만한 반응을 전해 웃음을 자아냈다.백지영은 2013년 9세 연하 배우 정석원과 결혼해 2017년 딸을 품에 안았다.이지혜는 백지영의 과거 활동 시기를 언급하며 “지영 언니는 ‘내 귀에 캔디’ 할 때 진짜 예뻤다. ‘대시(Dash)’ 때는 좀 그랬다”고 거침없는 농담을 던졌다.백지영은 과거 여러 방송을 통해 성형 사실을 고백한 바 있다.강경민 기자