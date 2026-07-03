장항준♥김은희, 풋풋했던 20대 ‘결혼식 사진’ 공개

사진=KB국민은행 유튜브 캡처

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[ 내안의 AI 본성 분석 : UNMASK ] "기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다." 기사 반응 MBTI 확인 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 장항준과 김은희가 결혼한 연도는? 1997년 1998년

영화감독 장항준과 드라마 작가 김은희 부부의 과거 결혼식 사진이 공개됐다.두 사람은 지난 1일 공개된 KB국민은행 유튜브 채널 영상에 출연해 앨범을 펼치며 부부로서 함께한 지난 시간들을 돌아봤다.영상 속 공개된 결혼식 사진은 두 사람의 풋풋했던 20대 시절을 고스란히 담고 있었다. 1998년 결혼 당시 1969년생인 장항준은 29세, 1972년생인 김은희는 26세였다.사진을 마주한 김은희는 “장항준의 헤어스타일을 보고 본인도 놀라고 나도 놀랐다. ‘진짜 이 헤어스타일로 간다고?’ 싶었다”며 당시를 유쾌하게 회상했다.이어 김은희는 “결혼해 보신 분들은 아시겠지만 결혼식은 너무 힘들고 배고프다”고 고충을 토로했고, 장항준 역시 “결혼식을 두세 번 하는 놈들은 대단하다 싶다. ‘이걸 또 해?’라는 생각이 든다”고 밝혔다.또 당시 엽서 형태의 청첩장에 대해 장항준은 “콘셉트는 새로웠는데 문구가..”라며 당시의 아쉬움을 드러냈고, 김은희는 “문구들이 마음에 안 들었는데 싼값에 부탁드린 거라 별로라는 이야기를 못 했다”고 솔직한 심경을 전했다.이어 ‘과거의 나에게 해주고 싶은 말’에 대해 장항준은 “삼성전자를 사라고 하고 싶다. 인생을 바꿀 수 있다. 그리고 지금 붓고 있는 연금을 끝까지 부어라”라고 답했다.김은희가 “그때는 정말 자산이 없었다”고 말하자 장항준은 “그나마 둘 중에는 내가 좀 관심이 있었다. 둘 다 직업 자체가 미래가 불안한 직업이니까 연금을 매달 13만원씩 넣는 게 있었는데 그걸 끝까지 했다. 그래서 지금은 상당히 큰 금액이 됐다. 사람들이 들으면 놀란다. 그때 준비한 사람과 안 한 사람의 차이는 우리 나이가 되면 엄청나다”며 꾸준한 저축의 중요성을 강조했다.이에 김은희는 “장항준이 돈 벌더니 돈 이야기만 한다”고 농담 섞인 지적을 했다.한편 장항준은 영화 ‘라이터를 켜라’, ‘기억의 밤’, ‘리바운드’ 등을 연출했으며 ‘왕과 사는 남자’로 ‘천만 감독’에 등극했다. 김은희는 드라마 ‘싸인’, ‘시그널’, ‘킹덤’ 시리즈 등 한국 장르물 역사에 획을 긋는 대작들을 집필했다.강경민 기자