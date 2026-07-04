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“장동건 맞아?” 오랜만에 공식석상…몰라보게 달라진 얼굴

입력 :2026-07-04 14:09:37
수정 :2026-07-04 14:09:37
데이즈드 코리아 인스타그램
데이즈드 코리아 인스타그램


배우 장동건이 오랜만에 공식 석상에 모습을 드러내며 화제를 모으고 있다. 행사 직후에는 현장에서 그를 직접 본 참석자들의 실물 후기가 온라인에 잇따랐다.

패션 매거진 데이즈드 코리아는 지난 2일 공식 인스타그램을 통해 한 주류 브랜드 론칭 행사 현장을 담은 영상을 공개했다.

이날 행사에는 장동건·고소영 부부를 비롯해 이민호, 이정재, 강동원, 정일우, 홍진경 등 국내 톱스타들이 참석해 자리를 빛냈다.

특히 오랜만에 공식 행사에 모습을 드러낸 장동건에게 관심이 집중됐다. 공개된 영상 속 장동건은 네이비 슈트를 입고 마이크를 든 채 환한 미소를 지었으며, 참석자들과 자연스럽게 어울리며 행사 분위기를 즐기는 모습을 보였다.

행사 직후 온라인에는 장동건을 직접 봤다는 참석자들의 사진과 후기가 이어졌다.

네티즌들은 “생각보다 분위기가 훨씬 좋았다”,“변했는데도 역시 장동건” “실물이 훨씬 잘생겼다” “나이는 느껴지지만 아우라는 여전했다” 등의 반응을 보이며 여전한 존재감을 언급했다.

함께 참석한 고소영 역시 변함없는 미모로 시선을 끌었다. 고소영은 배우 이민호와 반갑게 인사를 나누는 등 자연스러운 모습으로 현장 분위기를 더했다.

장동건은 지난해 개봉한 영화 ‘보통의 가족’ 이후 작품 활동을 잠시 쉬고 있다. 촬영을 마친 영화 ‘열대야’는 올해 개봉을 앞두고 있어 스크린 복귀에도 관심이 쏠린다.

한편 장동건과 고소영은 2010년 결혼해 1남 1녀를 두고 있으며, 연예계를 대표하는 스타 부부로 꾸준한 사랑을 받고 있다.

온라인뉴스부
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