황정민 ‘술톤 제로’ 비결 밝혔다 “내 피부 비결은…”

배우 황정민. 유튜브 채널 ‘엘르 코리아’ 영상 캡처

‘핑계고’ 황정민. 유튜브 채널 ‘뜬뜬’

‘핑계고’ 황정민. 유튜브 채널 ‘뜬뜬’

‘핑계고’ 황정민. 유튜브 채널 ‘뜬뜬’

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배우 황정민이 최근 부쩍 달라진 피부톤의 비밀을 직접 공개했다.4일 공개된 유튜브 채널 ‘뜬뜬’의 ‘핑계고’에는 나홍진 감독의 신작 영화 ‘호프’에 출연한 황정민, 조인성, 정호연이 출연했다.이날 조인성은 “최소한의 예의를 지키기 위해 머리는 하고 왔다. 메이크업은 민낯으로 인사드리려고 안 했다”고 말했다.유재석은 조인성의 피부를 보며 “난 메이크업 한 줄 알았다. 피부가 굉장히 좋다”고 감탄했다.유재석이 황정민에게 “형은 (메이크업) 했어, 안 했어?”라고 묻자 황정민은 “난 겁나 했지. 거의 특수분장처럼 했다”며 웃었다.그는 이어 “지우면 빨갛다”고 덧붙여 현장을 웃음바다로 만들었다.황정민은 트레이드마크였던 얼굴의 홍조가 확연히 사라진 피부톤을 드러내 최근 관심을 모은 바 있다.지난 1일 유튜브 채널 ‘엘르 코리아’에는 영화 ‘호프’의 주연 배우 황정민, 조인성, 정호연이 출연해 촬영 비하인드와 다양한 이야기를 나누는 영상이 올라왔다.팬들의 시선을 사로잡은 것은 황정민의 달라진 피부톤이었다.황정민은 평소 ‘술톤’이라는 별명이 붙을 정도로 붉은 피부 이미지가 눈에 띄었으나, 영상에서는 맑고 투명한 피부톤으로 등장해 한층 젊어진 인상을 드러냈다. 앞서 황정민은 다양한 프로그램에서 금주 중인 근황을 전한 바 있다.온라인뉴스부