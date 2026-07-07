[포토] 제니, 무대 압도한 ‘파격 란제리룩’

박성광♥이솔이 “항암으로 혈관 녹아” 안타까운 근황

개그맨 박성광의 아내 이솔이가 항암 치료를 받는 안타까운 근황을 전했다. 이솔이는 6일 자신의 소셜미디어(SNS)에 검진을 위해 병원을 찾은 모습과 손에 주사를 맞은 모습을 찍은 사진을 올렸다. 이어 “오늘 주사 많이 맞아야 하는데 벌써 두 곳을 사용했다”며 “항암으로 녹은 왼쪽 혈관은 사용을 못 해서 몇 년째 오른쪽만 찌르고 있다”라고 밝혔다. 그는 “하지만 발등에도 찌르는 방법이 있더라. 이가 없으면 잇몸으로라도(검진한다)”라고 덧붙여 안타까움을 자아냈다. 2020년 박성광과 부부의 연을 맺은 이솔이는 지난해 박성광과의 사이에…