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[포토] 제니, 무대 압도한 ‘파격 란제리룩’

입력 :2026-07-07 14:10:37
수정 :2026-07-07 14:10:37
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블랙핑크 제니가 과감하고 세련된 란제리룩 무대 의상으로 유럽을 뜨겁게 달궜다.

제니는 지난 5일 자신의 인스타그램을 통해 “로스킬레에게 정말 감사합니다. 헤드라이너가 되어 큰 영광이었습니다. 당신들은 정말 놀라웠다. 사랑해요”라는 글과 함께 덴마크 로스킬레 페스티벌 공연 비하인드 사진을 공개했다.

공개된 사진에는 레이스 디테일이 돋보이는 크롭톱과 팬츠를 매치한 무대 의상을 입고 공연을 펼치는 제니의 모습이 담겼다. 무대 위에서 강렬한 퍼포먼스를 선보이는 장면도 함께 공개돼 팬들의 관심을 모았다.

제니는 지난 3일 덴마크 로스킬레 페스티벌에 이어 4일 폴란드 오프너 페스티벌에서도 헤드라이너로 무대에 올랐다. 두 유럽 대표 음악 페스티벌에서 연이어 헤드라이너를 맡으며 글로벌 아티스트로서의 존재감을 다시 한번 보여줬다.

온라인뉴스부
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제니가 헤드라이너로 참여한 유럽 음악 페스티벌은?
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