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최정원, 붕어빵 딸 공개…“싱어송라이터로 활동중”

입력 :2026-07-08 09:37:04
수정 :2026-07-08 09:37:04
사진=유하 인스타그램, MBC ‘복면가왕’ 캡처
사진=유하 인스타그램, MBC ‘복면가왕’ 캡처


뮤지컬 배우 최정원이 딸이자 싱어송라이터인 유하의 근황을 전했다.

최정원은 7일 방송된 KBS 1TV ‘아침마당-소문난 님과 함께’에 발레리노 임선우, 아역배우 김우진, 박지후와 함께 출연했다.

이날 방송에서 최정원은 딸 유하와의 특별한 추억을 회상했다. 그는 과거 유하와 함께 KBS 2TV 예능 프로그램 ‘불후의 명곡’ 무대에 올랐던 기억을 언급하며 “그때가 코로나 시국인데 아나운서분들만 계셨다. 스무 명의 분들을 위해 노래하는데 행복했다”고 당시의 벅찼던 감정을 전했다.

최정원과 유하 모녀는 2021년 ‘불후의 명곡’에서 듀엣 무대를 선보이며 화제를 모은 바 있다. 당시 두 사람은 뮤지컬을 연상케 하는 화려한 무대 매너와 탄탄한 가창력으로 시청자들에게 깊은 인상을 남겼다.

사진= KBS 1TV ‘아침마당-소문난 님과 함께’ 캡처
사진= KBS 1TV ‘아침마당-소문난 님과 함께’ 캡처


사진= KBS 1TV ‘아침마당-소문난 님과 함께’ 캡처
사진= KBS 1TV ‘아침마당-소문난 님과 함께’ 캡처


최정원은 딸 유하에 대해 “아직도 음악하고 있다. 싱어송라이터로 활동 중에 있다”라고 근황을 알렸다. 특히 유하가 자신의 외모와 끼를 그대로 물려받았다는 평가에 대해 “나보다 조금 더 낫다”며 딸을 향한 깊은 애정을 드러냈다.

1999년생인 유하는 2020년 싱글 앨범 ‘ISLAND’를 통해 가요계에 정식 데뷔했다. 그는 작사·작곡 능력과 맑고 청아한 음색, 그리고 세련된 퍼포먼스 실력을 갖춘 싱어송라이터다. 데뷔 이후 다양한 자작곡을 선보이며 자신만의 음악 세계를 구축해 왔으며, 최정원의 끼를 이어받아 무대 위에서 존재감을 증명하고 있다.

강경민 기자
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