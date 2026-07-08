42세 산다라박, 친구와 투샷인 줄 알았더니…옆에는 55세 ‘초동안’ 연예인

사진=산다라박 인스타그램 캡처

사진=‘박소현의 러브게임’ 인스타그램 캡처

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연예계 대표 ‘방부제 미모’로 손꼽히는 산다라박과 박소현이 만나 변함없는 동안 외모를 과시했다.산다라박은 8일 자신의 인스타그램을 통해 박소현과 함께 찍은 사진을 공개했다. 사진 속 두 사람은 나이를 가늠할 수 없는 동안 외모로 시선을 사로잡았다. 1971년생으로 올해 55세인 박소현과 1984년생으로 42세가 된 산다라박은 연예계에서도 손꼽히는 동안 스타들이다. 이들의 투샷은 마치 친구 사이를 연상케 한다.산다라박은 “소현 언니 만나고 왔어”라며 “팬콘 때 너무 감사하고 너무 행복했다. 언니랑 후토크도 하고 좋았던 점, 아쉬웠던 점, 앞으로 다라링들을 위해서 뭘 하면 좋겠다 등등 많은 얘기 나눴어”라고 밝히며 박소현에 대한 고마움을 표현했다. 이어 “언니가 보고 싶은 챌린지도 얘기해 주시고. 참 신기하지?”라며 유쾌했던 대화 분위기를 전했다.그는 지난 공연에 대한 소회도 털어놨다. “데뷔 22년차에 그동안 콘서트를 포함해서 수많은 무대에 선 난데, 이번 공연은 정말 신인의 무대처럼 예측 불가였던 것 같아”라고 고백했다. 이어 “깨알 같은 돌발 상황에 실수들도 있었고 완벽하지 못한 무대들도 있었겠지만, 이제 앞으로 더 잘할 일만 남지 않았겠어?”라며 긍정적인 태도를 보였다.그러면서 “누구나 한 가지 일을 오래 반복하다 보면 신선함과 열정을 잃고 매너리즘에 빠지는 날도 있을 텐데 (나도 그랬던적이 있었을 것 같아..)하지만 지금의 나는 그럴 여유가 없다!”고 의지를 다졌다. 그는 “앞으로 목 관리도 더 잘하고 체력관리도 잘하고 더 좋은 컨디션으로 만나러 갈게~”라며 향후 활동에 대한 포부를 전했다.산다라박과 박소현은 평소에도 절친한 사이로 알려졌으며, 방송 등을 통해 친분을 드러내 왔다.한편 산다라박은 2004년 필리핀에서 연예인 공개 오디션을 통해 현지 연예계에 먼저 데뷔했다. 이후 2009년 걸그룹 ‘2NE1’의 멤버로 한국 가요계에 전격 데뷔해 글로벌 인기를 얻었다.박소현은 1993년 SBS ‘출발 서울의 아침’을 통해 방송계에 입문한 후 방송인으로 활동을 이어가고 있다. 그는 다년간 라디오 DJ로 활동하며 ‘박소현의 러브게임’의 장수 진행자로 자리 잡았다.강경민 기자