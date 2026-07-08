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“잘못됐다고 느꼈지만 뺄 수 없었다” 충격…아이유 SNS 고백, 무슨 일

입력 :2026-07-08 17:52:07
수정 :2026-07-08 17:52:07
가수 겸 배우 아이유가 7일 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 열린 제5회 청룡시리즈어워즈 핸드프린팅 행사에서 사인과 핸드프린팅을 들고 포즈를 취하고 있다. 2026.7.7 뉴스1
가수 겸 배우 아이유가 7일 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 열린 제5회 청룡시리즈어워즈 핸드프린팅 행사에서 사인과 핸드프린팅을 들고 포즈를 취하고 있다. 2026.7.7 뉴스1


가수 겸 배우 아이유가 청룡시리즈어워즈 핸드프린팅 행사 비하인드를 공개했다.

아이유는 지난 7일 소셜미디어(SNS)에 ‘이게 아닌데. 정말 아닌데’라는 글과 함께 영상 1개를 올렸다.

공개된 영상에서 아이유는 “저는 청룡 시리즈 어워즈 핸드프린팅하러 가고 있습니다. 제 손 잘 찍고 오겠습니다. 지켜봐 주세요”라고 말했다.

행사 이후 아이유는 백스테이지에서 “뭔가 잘못됐다고 느끼긴 했는데 (손을) 뺄 수가 없었다”며 아쉬움을 드러냈다.

가수 겸 배우 아이유가 7일 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 열린 제5회 청룡시리즈어워즈 핸드프린팅 행사에서 포즈를 취하고 있다. 2026.7.7 뉴스1
가수 겸 배우 아이유가 7일 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 열린 제5회 청룡시리즈어워즈 핸드프린팅 행사에서 포즈를 취하고 있다. 2026.7.7 뉴스1


아이유는 지난 7일 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰에서 열린 제5회 청룡시리즈어워즈 핸드프린팅 행사에 참석했다.

그는 많은 사랑을 받았던 넷플릭스 드라마 ‘폭싹 속았수다’의 여우주연상 수상자 자격으로 행사에 함께했다.

이날 아이유는 머리를 단정하게 묶고 검은색 정장을 입은 채 등장해 여전한 ‘여신 미모’를 뽐냈다.

온라인뉴스부
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