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신지, 결혼한 지 얼마나 됐다고…안타까운 건강 상태

입력 :2026-07-09 06:47:10
수정 :2026-07-09 06:47:10
유튜브 채널 ‘어떠신지?!?’
유튜브 채널 ‘어떠신지?!?’


가수 신지가 충격적인 건강 상태를 고백했다.

8일 유튜브 채널 ‘어떠신지?!?’에는 ‘자기야. 그동안 나한테 뭘 먹였던 거야?’라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 신지와 남편 문원은 체질 검사를 위해 한의원을 찾았다.

신지는 근육량이 없다는 진단에 깜짝 놀랐다. 그는 “충격받았다. 근육량이 이렇게 없다고? 그렇게 콘서트를 하고 춤을 추는데?”라며 믿을 수 없다는 표정을 지었다.

한의사는 “근육이 너무 없으니까 관절이 여기저기 아플 거다. 상당히 심각하다. 걸어 다니는 게 신기할 정도로 근육량이 아예 없다”며 “근육량은 12㎏ 정도 찌워야 하고 이 정도면 50㎏ 초반은 유지해야 한다”고 조언했다.

이어 “인바디 점수가 아예 안 나온다. 있을 수 없는 일”이라고 말했고, 신지는 “이 정도일 줄은 몰랐다. 충격적이다”라고 밝혔다.

한의사는 “근육량이 적으면 신체 활성도가 낮을 수밖에 없다. 그래서 보면 나이는 40대인데 몸은 거의 50대 수준”이라고 말해 신지를 놀라게 했다.

한편 신지는 지난 5월 2일 7살 연하 문원과 결혼했다.

온라인뉴스부
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