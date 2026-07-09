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나나 “소중한 새 생명 찾아왔다”…비연예인과 결혼 ‘경사’

입력 :2026-07-09 08:14:52
수정 :2026-07-09 08:14:52
야나기사와 나나 인스타그램
야나기사와 나나 인스타그램


일본 배우 야나기사와 나나가 결혼 3개월 만에 첫아이를 임신했다고 밝혔다.

야나기사와 나나는 지난 7일 자신의 인스타그램을 통해 “지난 4월 결혼 발표 당시 보내주신 따뜻한 축하에 진심으로 감사드린다”며 “오늘 또 하나의 기쁜 소식을 전하고자 한다. 우리 부부에게 소중한 새 생명이 찾아왔다”고 밝혔다.

그는 “아이를 만나기까지 조금 오랜 시간이 걸렸지만 늘 곁에서 힘이 되어준 남편의 헌신적인 지지 덕분에 이 아이가 우리에게 올 수 있었던 것 같다”고 전했다.

이어 “현재 태동을 느끼며 행복한 나날을 보내고 있다”며 “하루하루 자라나는 아이의 성장을 소중히 지켜보고 있다. 앞으로도 저희 가족을 따뜻한 시선으로 지켜봐 주시면 감사하겠다”고 덧붙였다.

함께 공개한 사진에는 하늘색 드레스를 입은 야나기사와 나나가 남편과 함께 배를 감싸 안으며 환하게 웃는 모습이 담겼다.

소식을 접한 팬들은 “축하한다” “산모와 아이 모두 건강하길 바란다” “행복한 가정을 이루길 응원한다” 등의 축하 메시지를 보내고 있다.

1987년생인 야나기사와 나나는 2001년 드라마 ‘신 별의 금화’로 데뷔했다. 이후 대하드라마 ‘토시이에와 마츠’와 특촬물 ‘가면라이더 키바’ 등에 출연하며 얼굴을 알렸다.

한편 야나기사와 나나는 지난 4월 비연예인 남성과 결혼을 발표한 지 약 3개월 만에 임신 소식을 전해 많은 축하를 받고 있다.

온라인뉴스부
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