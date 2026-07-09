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선미, 금발+볼륨 몸매 ‘파격 변신’…“내가 알던 선미가 아냐”

입력 :2026-07-09 11:03:14
수정 :2026-07-09 11:03:14
사진=선미 인스타그램 캡처
사진=선미 인스타그램 캡처


가수 선미가 파격적인 비주얼 변신을 감행하며 컴백을 예고했다.

선미는 지난 8일 자신의 인스타그램에 새 디지털 싱글 ‘포에버 줄라이(Forever July)’의 공식 사진을 연이어 공개하며 팬들의 이목을 집중시켰다.

공개된 사진 속 그는 금발 헤어스타일로 파격 변신한 모습이다. 핑크빛 코르셋 스타일의 상의와 초미니 팬츠를 매치해 과감한 스타일링을 완성했다. 특히 특유의 가녀린 실루엣에 볼륨감 있는 몸매가 눈길을 끌었다.

앞서 선미는 신곡 뮤직비디오의 한 장면으로 보이는 사진들을 게재하며 신곡에 대한 기대감을 고조시켰다.

사진=선미 인스타그램 캡처
사진=선미 인스타그램 캡처


사진=선미 인스타그램 캡처
사진=선미 인스타그램 캡처


그는 몽환적인 눈빛과 한층 강렬해진 분위기로 카메라를 응시하며 신비로운 느낌을 자아냈다.

또 다른 게시물에서는 댄스 영상과 함께 신곡의 일부 멜로디를 공개했다. 선미 특유의 몽환적이면서도 청량한 음색이 더해져 벌써부터 중독성 강한 곡의 탄생을 알렸다. 그는 영상에서 포인트 안무를 선보이며 강렬한 카리스마와 동시에 사랑스러운 하트 포즈를 보여주며 매력을 발산했다.

이번 디지털 싱글 ‘포에버 줄라이(Forever July)’는 오는 15일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 전격 발매될 예정이다.

사진=선미 인스타그램 캡처
사진=선미 인스타그램 캡처


한편 선미는 2007년 그룹 ‘원더걸스’로 데뷔했다. 이후 2013년 솔로곡 ‘24시간이 모자라’를 발표하며 솔로로 전향했다.

강경민 기자
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