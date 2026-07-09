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[포토] 문가영, 화이트 드레스 입고 청초함 폭발

입력 :2026-07-09 13:40:45
수정 :2026-07-09 13:48:06
사진=문가영 SNS 캡처
사진=문가영 SNS 캡처


배우 문가영이 한여름의 햇살을 닮은 싱그러운 비주얼을 과시했다.

사진=문가영 SNS 캡처
사진=문가영 SNS 캡처


문가영은 지난 8일 자신의 SNS에 서울 용산구에서 열린 와인 브랜드 행사에 참석한 비하인드 컷을 공개했다. 사진 속 그는 우아한 화이트 홀터넥 원피스를 완벽하게 소화하며 현장의 시선을 한몸에 받았다. 자연스럽게 늘어뜨린 긴 머리와 따사로운 햇살 아래 와인을 즐기는 모습은 일상도 화보로 만드는 그녀만의 독보적인 아우라를 증명했다.

사진=문가영 SNS 캡처
사진=문가영 SNS 캡처


2016년 영화 ‘스승의 은혜’로 데뷔한 이후 드라마 ‘질투의 화신’, ‘그 남자의 기억법’ 등에서 스펙트럼을 넓혀온 문가영은 최근 장편 스크린 데뷔작 ‘만약에 우리’를 통해 제62회 백상예술대상 영화 부문 여자 최우수연기상을 거머쥐며 ‘믿고 보는 배우’로 우뚝 섰다.

한편, 대체 불가능한 연기 내공을 입증한 문가영은 차기작으로 일제강점기 배경의 시대극 ‘고래별’ 출연을 확정 짓고 또 한 번의 연기 변신을 예고했다.

온라인뉴스부
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