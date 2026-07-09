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성시경, AI에 “결혼 할 수 있을까” 물었더니…돌아온 답변은?

입력 :2026-07-09 13:45:24
수정 :2026-07-09 13:45:24
사진=유튜브 ‘성시경 SUNG SI KYUNG’ 캡처
사진=유튜브 ‘성시경 SUNG SI KYUNG’ 캡처


가수 성시경이 인공지능(AI)과 나눈 결혼 관련 대화가 화제를 모으고 있다.

8일 공개된 성시경의 유튜브 채널에는 ‘성시경의 만날텐데 존박 냉면 얘기가 끝이 없네. 맛잘알 동생과 한잔’이라는 제목의 영상이 공개됐다. 그는 절친한 후배 가수 존박을 초대해 직접 만든 평양냉면을 대접하며 솔직한 대화를 나눴다.

이날 평양냉면에 대한 깊은 취향을 공유하며 분위기가 무르익던 중 성시경은 유부남인 존박을 향해 “너 결혼했구나. 부럽다”라고 부러움을 표했다. 급기야 그는 AI에게 자신의 결혼 가능성을 직접 묻는 기습 질문을 던졌다.

사진=유튜브 ‘성시경 SUNG SI KYUNG’ 캡처
사진=유튜브 ‘성시경 SUNG SI KYUNG’ 캡처


사진=유튜브 ‘성시경 SUNG SI KYUNG’ 캡처
사진=유튜브 ‘성시경 SUNG SI KYUNG’ 캡처


그는 AI에게 “너는 성시경이 결혼을 할 수 있을 것 같아?”라고 물으며 자신의 미래에 대한 분석을 요청했다.

질문을 받은 AI는 다소 정석적이고 희망적인 대답을 내놓았다. AI는 “성시경 씨가 결혼할 수 있을지는 본인의 의지와 상황에 달려 있겠지만 좋은 인연을 만난다면 언제든 좋은 소식을 들려주실 수 있을 것”이라는 원론적인 분석을 제시했다.

이어 “더 궁금한 점 있냐”고 물어오자 성시경은 실망한 듯 “없어. 잠깐만 가만히 있어”라고 말하며 말을 끊어 현장을 웃음바다로 만들었다.

사진=유튜브 ‘성시경 SUNG SI KYUNG’ 캡처
사진=유튜브 ‘성시경 SUNG SI KYUNG’ 캡처


앞서 성시경은 최근 KBS 2TV ‘더 시즌즈-성시경의 고막남친’에서도 결혼에 대해 언급하기도 했다.

그는 미혼인 현 상태에 대해 “유교적, 동양적으로 생각하면 엄청난 불효자가 되는 거다. 그때 마음이 편해지지는 않는다. 어머니가 말씀하지 않는 만큼 더 불안해지고. 차라리 욕먹을 때가 좋았다. ‘이제 포기하신 건가?’ 생각이 든다”라고 씁쓸해했다.

한편 1979년생인 성시경은 2000년 ‘내게 오는 길’로 가요계에 데뷔했다. 그는 지난달 신곡 ‘나의 하루처럼’을 발매했다.

강경민 기자
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