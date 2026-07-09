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이동국 딸 재시, 이렇게 예뻤나…물오른 미모 근황

입력 :2026-07-09 14:51:01
수정 :2026-07-09 14:51:01
사진=재시 인스타그램 캡처
사진=재시 인스타그램 캡처


전 축구선수 이동국의 딸 재시가 한층 성숙해진 비주얼과 분위기로 근황을 전했다.

재시는 8일 자신의 인스타그램에 특별한 코멘트 없이 사진 여러 장을 공개했다. 사진 속 그는 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 카메라를 향해 포즈를 취하고 있다. 실내에서 다양한 각도로 셀카를 찍으며 턱을 괸 채 카메라를 바라보거나 장난스러운 표정을 지어 보였다.

그는 민소매 티셔츠를 입은 편안한 차림으로 특유의 청순미를 발산했다. 여기에 양 볼을 발그레하게 한 메이크업은 몽환적이면서도 이국적인 분위기를 자아냈다.

사진이 공개되자 누리꾼들은 “갈수록 예뻐진다”, “성숙해진 것 같다” 등 물오른 미모에 대한 찬사를 보냈다.

사진=재시 인스타그램 캡처
사진=재시 인스타그램 캡처


사진=재시 인스타그램 캡처
사진=재시 인스타그램 캡처


한편 2007년생으로 올해 19세인 재시는 현재 모델 겸 인플루언서로 활동하고 있다. 4녀 1남 중 장녀인 그는 2015년 KBS 예능 프로그램 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’에 가족과 함께 출연하며 대중에게 얼굴을 알렸다.

그는 2024년 미국의 세계적인 패션 명문대인 FIT(Fashion Institute of Technology)에 입학했으며, 이후 우수한 성적으로 과정을 마치며 최우등 학위인 ‘쿰 라우데(Cum Laude)’를 받았다. 송도 캠퍼스에서 과정을 이수한 그는 본교가 위치한 미국 뉴욕으로 건너가 학업을 이어갈 예정이다.

강경민 기자
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