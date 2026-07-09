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“데뷔 말릴 정도”…코러스 활동으로 월 1000만원 벌었다는 가수

입력 :2026-07-09 15:39:10
수정 :2026-07-09 15:39:10
빅마마.<br>사진=신연아 인스타그램 캡처
빅마마.
사진=신연아 인스타그램 캡처


그룹 ‘빅마마’의 신연아가 1990년대에 코러스로 월 1000만원을 벌었다고 밝혀 화제다.

10일 방송하는 KBS 2TV 예능 프로그램 ‘해피투게더-혼자가 아니어서 좋아’에는 가요계 전설의 코러스 세션 ‘빈칸채우기’가 출연한다.

‘빈칸채우기’는 빅마마 신연아를 비롯해 조용필, 이승환 등 당대 최고 가수들과 작업한 국보급 코러스 김효수, 히트 작곡가 이현정이 결성했던 코러스 세션이다.

윤종신은 이들에 대해 “90년대 노래 70~80%는 다 이분들 덕”이라며 ‘촛불 하나’, ‘성인식’, ‘와’, ‘바꿔’, ‘여름이야기’ 등 대중에게 익숙한 히트곡의 숨은 주역들이라고 높이 평가했다.

사진=KBS ‘해피투게더-혼자가 아니어서 좋아’
사진=KBS ‘해피투게더-혼자가 아니어서 좋아’


신연아는 당시의 폭발적인 인기를 실감케 하는 일화를 공개했다. 그는 “별명이 월 천만이었다”며 “당시 대학 학비가 180만원이었는데 5배에 해당하는 1000만원을 매달 벌었다. 은행 갈 시간도 없어서 돈 봉투를 쌓아 놓기도 했다”고 밝혀 출연진을 놀라게 했다. 90년대 물가를 고려할 때 월 1000만원의 수익은 파격적인 수준이다.

이러한 압도적인 수익 때문에 신연아의 빅마마 데뷔를 주변에서 만류했던 일화도 공개돼 눈길을 끌었다.

그는 “이적 씨가 빅마마 데뷔 소식을 듣더니 다시 생각해 보라고 말렸다”며 “가수보다 더 잘나가는데 힘들 수 있다고 조언했다”고 전했다.

사진=신연아 인스타그램 캡처
사진=신연아 인스타그램 캡처


한편 신연아는 지난 2003년 그룹 ‘빅마마’로 데뷔해 ‘브레이크 어웨이(Break Away)’, ‘체념’, ‘거부’ 등 다수의 곡을 연달아 히트시키며 실력파 보컬 그룹으로서의 입지를 다졌다. 현재는 호원대학교 실용음악학부 및 K-POP학과 교수로 재직하며 후학 양성에 힘쓰고 있다.

강경민 기자
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신연아가 1990년대 코러스로 월 1000만원을 벌었는가?
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