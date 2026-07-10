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[포토] 브브걸 민영, 눈부신 청량＋건강미

입력 :2026-07-10 09:28:24
수정 :2026-07-10 09:28:24
사진=브브걸 공식 SNS 켑처
사진=브브걸 공식 SNS 켑처


그룹 브브걸(BBGIRLS)이 올여름 가요계를 다시 한번 청량하게 물들인다.

사진=브브걸 공식 SNS 켑처
사진=브브걸 공식 SNS 켑처


브브걸은 지난 8일 공식 SNS 채널을 통해 새 싱글 ‘BODY WAVE’(바디 웨이브)의 첫 번째 주자인 민영의 콘셉트 포토를 깜짝 공개하며 컴백 예열에 나섰다.

사진=브브걸 공식 SNS 켑처
사진=브브걸 공식 SNS 켑처


공개된 이미지 속 민영은 푸른 수영장을 배경으로 스포티한 크롭톱 룩을 완벽히 소화하며 특유의 건강미와 당당한 에너지를 발산했다. 또 다른 컷에서는 시크한 화이트 톱과 블랙 쇼츠 매치로 세련미까지 더하며 보는 이들의 시선을 압도했다. ‘원조 서머퀸’다운 독보적인 존재감과 여유로운 포즈가 단연 돋보인다.

사진=브브걸 공식 SNS 켑처
사진=브브걸 공식 SNS 켑처


‘롤린’, ‘운전만해’ 등 메가 히트곡으로 여름을 책임져온 브브걸은 GLG로 새 둥지를 튼 이후 리메이크곡 ‘희망사항’ 발표, 팬미팅 개최 등 탄탄한 행보를 이어오고 있다. 한층 더 무르익은 자신감으로 무장한 브브걸의 신보 ‘BODY WAVE’는 오는 16일 오후 6시 전격 발매된다.

온라인뉴스부
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