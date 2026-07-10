[포토] 배우 강예원, 앞트임 복원 후 리즈 갱신

사진=강예원 SNS 캡처

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사진=유튜브 캡처

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Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 강예원이 최근 자신의 유튜브 채널을 통해 한 일은? 성형 사실 고백 신작 영화 홍보

배우 강예원이 몰라보게 달라진 수수한 동안 미모로 화제를 모으고 있다.강예원은 지난 9일 자신의 유튜브 채널 ‘광예원’에 동료 배우 고규필, 김기남과 함께한 ‘흑백요리사 이모카세’ 영상을 공개했다. 영상 속 강예원은 채널 홍보를 위해 직접 길거리에 나섰으며, 이후 인스타그램을 통해 공개한 비하인드 사진에서도 화장기 없는 작은 얼굴과 또렷한 이목구비를 자랑해 팬들의 감탄을 자아냈다.최근 강예원은 유튜브를 통해 성형 사실을 솔직하게 고백하며 정면 돌파에 나선 바 있다. 그는 “어느 순간부터 연기가 아닌 성형 관련 기사만 많이 나더라”고 털어놓으며, “과거 실패했던 앞트임을 20년 만에 다시 막았다. 이게 원래 내 얼굴”이라고 밝혔다. 이어 코 성형과 눈 성형을 여러 번 고백해 솔직한 매력으로 주목받기도 했다.최근 압박붕대를 감은 근황으로 팬들의 걱정을 사기도 했던 강예원은 변함없는 방부제 미모로 근황을 전하며 소통을 이어가고 있다. 2001년 데뷔한 그는 영화 ‘해운대’, ‘하모니’ 등 다양한 작품에서 활약해 온 베테랑 배우다.온라인뉴스부