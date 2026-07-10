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[포토] 배우 강예원, 앞트임 복원 후 리즈 갱신

입력 :2026-07-10 10:32:55
수정 :2026-07-10 10:32:55
사진=강예원 SNS 캡처
사진=강예원 SNS 캡처


배우 강예원이 몰라보게 달라진 수수한 동안 미모로 화제를 모으고 있다.

사진=강예원 SNS 캡처
사진=강예원 SNS 캡처


강예원은 지난 9일 자신의 유튜브 채널 ‘광예원’에 동료 배우 고규필, 김기남과 함께한 ‘흑백요리사 이모카세’ 영상을 공개했다. 영상 속 강예원은 채널 홍보를 위해 직접 길거리에 나섰으며, 이후 인스타그램을 통해 공개한 비하인드 사진에서도 화장기 없는 작은 얼굴과 또렷한 이목구비를 자랑해 팬들의 감탄을 자아냈다.

사진=유튜브 캡처
사진=유튜브 캡처


최근 강예원은 유튜브를 통해 성형 사실을 솔직하게 고백하며 정면 돌파에 나선 바 있다. 그는 “어느 순간부터 연기가 아닌 성형 관련 기사만 많이 나더라”고 털어놓으며, “과거 실패했던 앞트임을 20년 만에 다시 막았다. 이게 원래 내 얼굴”이라고 밝혔다. 이어 코 성형과 눈 성형을 여러 번 고백해 솔직한 매력으로 주목받기도 했다.

사진=유튜브 캡처
사진=유튜브 캡처


최근 압박붕대를 감은 근황으로 팬들의 걱정을 사기도 했던 강예원은 변함없는 방부제 미모로 근황을 전하며 소통을 이어가고 있다. 2001년 데뷔한 그는 영화 ‘해운대’, ‘하모니’ 등 다양한 작품에서 활약해 온 베테랑 배우다.

온라인뉴스부
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