밀집모자 쓰고 열창…10년전 연예계 떠나 ‘귀농한 가수’ 근황

사진=마야 인스타그램 캡처

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[ 내안의 AI 본성 분석 : UNMASK ] "기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다." 기사 반응 MBTI 확인 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 마야가 연예계 활동을 중단한 후 몇 년 만에 가수로 복귀하게 되었는가? 10년 만 5년 만

가수 마야가 귀농 생활 도중 가수로 복귀한 근황을 전했다.마야는 최근 자신의 SNS를 통해 “파도 소리를 들으며 오늘도 한 곡, 나를 불러봅니다”라는 짧은 글과 함께 근황이 담긴 영상을 게재했다. 영상 속 그는 항구를 배경으로 편안한 차림에 밀짚모자를 쓰고 노래를 열창하고 있다. 꾸밈없는 모습이지만 여전히 건재한 가창력과 에너지를 뽐냈다.또 다른 영상에서도 “수산시장 앞에서 ‘오십춘기’를 부르고 있었습니다. 그런데 예상하지 못한 특별출연이 있었네요”라며 노래하는 앞으로 지나가는 행인을 ‘특별출연’으로 언급했다.그는 지난해 발표한 신곡 ‘오십춘기’를 부르며 10년 만에 가수로서의 행보를 보이고 있다. 이어 “틱톡에서도 곧 인사드린다”고 덧붙여 가수로서의 활동을 예고했다.그동안 마야는 연예계 활동을 사실상 중단하고 귀농해 농사에 전념해 왔다. 과거 그는 돌연 “방송은 딱 접었다”고 선언하며 대중의 시야에서 사라졌고, 이후 10여 년 동안 연예계와는 거리를 둔 채 귀농 생활을 이어왔다.그는 지난해 “50세를 기념해 신곡 ‘오십춘기’를 발매할 예정”이라고 알렸고, 지난 5월 음악이 공개됐다.이후 농부로서의 일상을 공유하던 채널에 공연 무대에 오른 사진과 영상들이 올라오기 시작했고, 신곡까지 발표하며 다시금 본업으로 돌아올 준비를 마쳤다.1975년생인 마야는 2003년 정규 1집 타이틀곡 ‘진달래꽃’으로 데뷔하자마자 폭발적인 가창력으로 주목받았다. 이후 ‘나를 외치다’, ‘쿨하게’, ‘위풍당당’ 등 다수의 히트곡을 연이어 내놓으며 2000년대 중반을 대표하는 여성 솔로 가수로 활동했다.음악뿐만 아니라 연기 분야에서도 활약하며 2003년 드라마 ‘보디가드’를 시작으로 ‘가문의 영광’, ‘못난이 주의보’ 등에 출연했다.강경민 기자