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“뾰족해진 턱 무슨 일”…홍현희, 다이어트가 성형급 [SNS★샷]

입력 :2026-07-10 22:30:00
수정 :2026-07-10 22:30:00
사진=홍현희 인스타그램 캡처
사진=홍현희 인스타그램 캡처


개그우먼 홍현희가 다이어트 성공 후 한층 날렵해진 비주얼을 공개했다.

9일 홍현희는 자신의 인스타그램 스토리에 특별한 코멘트 없이 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 홍현희는 슬림해진 몸매를 자랑하며 캐주얼한 차림으로 카메라를 향해 포즈를 취하고 있다. 이번 사진에서 무엇보다 시선을 사로잡은 것은 몰라보게 뾰족해진 턱선이다.

그는 지난해 12월 몸무게를 60kg에서 49kg까지 감량했다고 밝혀 화제를 모은 바 있다. 홍현희는 비만 치료제 도움 없이 운동과 식단으로 다이어트에 성공한 것으로 알려졌다.

과거의 통통했던 모습은 찾아보기 어려울 정도로 갸름해진 얼굴은 다이어트의 효과를 실감케 했다.

체중 감량 이후 더욱 또렷해진 턱선과 전반적인 얼굴선이 정돈되는 등 외적인 변화로 이어지며 대중에게 ‘성형급’이라는 평가를 받기도 했다.

사진=홍현희 인스타그램 캡처
사진=홍현희 인스타그램 캡처


한편 홍현희는 2018년 인테리어 디자이너 제이쓴과 결혼했다. 두 사람은 4살의 나이 차이를 극복하고 부부의 연을 맺었으며, 결혼 4년 만인 2022년 아들 준범 군을 품에 안았다.

강경민 기자
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