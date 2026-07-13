송혜교, 새 출발 소식 전했다…“과거 해외 활동 함께한 인연”

사진=송혜교 인스타그램 캡처





신재호 대표는 12일 “송혜교는 과거 해외 활동을 함께했던 인연이 있는 관계자와 오랜 기간 쌓아온 신뢰를 바탕으로 향후 활동 방향에 대해 공감대를 형성하고 있다”며 “구체적인 내용은 현재 말씀드릴 수 없는 점 양해 부탁드린다”고 밝혔다.





신 대표는 과거 송혜교의 중국 및 해외 활동을 함께한 인물이다. 최근까지 AAP 대표로 재직했으며, 송혜교의 오랜 스타일리스트와 결혼한 것으로 전해졌다. 송혜교와도 사석에서 친분을 이어온 것으로 알려졌다.





최근 송혜교가 UAA와 전속계약을 마치고 FA 시장에 나오면서 두 사람은 다시 손을 잡게 됐다. 신 대표는 AAP 측에 퇴사 의사를 밝힌 상태로, 새로운 매니지먼트사를 설립한 뒤 송혜교와 계약하는 방식이 유력한 것으로 전해졌다.





앞서 송혜교의 1인 기획사 설립 가능성이 제기됐으나, 신 대표가 새 매니지먼트사를 세우고 송혜교가 소속 배우로 합류하는 형태가 될 전망이다.





송혜교는 최근 14년간 함께한 UAA와 결별했다. UAA는 “긴 시간 서로 신뢰하며 함께해 온 UAA와 송혜교는 지금까지의 동행을 마무리하고 각자의 미래를 응원하기로 했다”고 밝혔다.





송혜교 역시 “함께한 모든 순간은 제게 소중한 추억으로 늘 마음에 간직하겠다. UAA의 모든 날을 진심으로 응원한다”며 소속사 대표를 향해 “언니 고마워♥”라고 인사를 전했다.

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배우 송혜교가 14년간 몸담은 UAA를 떠나 오랜 인연을 맺어온 신재호 대표와 새 출발에 나선다. 신 대표는 송혜교와 20년 넘게 호흡을 맞춘 스타일리스트의 남편으로 알려졌다.온라인뉴스부