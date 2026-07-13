기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

‘우주소녀’ 출신 성소, 중국 가더니 달라진 분위기 [SNS★샷]

입력 :2026-07-13 15:58:02
수정 :2026-07-13 15:58:02
사진=성소 인스타그램 캡처
사진=성소 인스타그램 캡처


그룹 ‘우주소녀’ 출신 성소가 그룹 활동 때와는 확연히 달라진 성숙한 분위기를 뽐냈다.

성소는 지난 11일 자신의 인스타그램에 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속에서 그는 조명 아래 고혹적인 눈빛으로 분위기를 압도하고 있다. 그는 누워서 카메라를 응시하거나 창가에 앉아 맨발로 포즈를 취하는 등 독보적인 아우라를 드러냈다.

사진=성소 인스타그램 캡처
사진=성소 인스타그램 캡처


사진=성소 인스타그램 캡처
사진=성소 인스타그램 캡처


성소는 어깨와 쇄골 라인이 과감하게 드러나는 블랙 튜브톱 드레스를 착용해 슬림하면서도 볼륨감 넘치는 몸매를 강조했다. 또한 올린 헤어스타일과 화려한 디자인의 귀걸이는 그의 또렷한 이목구비를 한층 더 돋보이게 했다.

그룹 활동 당시 밝고 귀여운 이미지와는 다른 매혹적인 모습이 그의 변화를 실감케 한다.

그는 지난 2016년 그룹 ‘우주소녀’의 멤버로 가요계에 데뷔했다. 데뷔 초기부터 귀엽고 인형 같은 외모와 건강하고 밝은 에너지로 국내외 팬들에게 사랑을 받았다.

사진=우주소녀 공식 인스타그램 캡처
사진=우주소녀 공식 인스타그램 캡처


중국 국적인 그는 2019년부터는 중국 현지 활동에 집중하기 시작해 2023년 우주소녀에서 공식적으로 탈퇴했다. 이후 중국 내에서 다수의 드라마와 영화에 출연하며 배우로서 입지를 넓히고 있다.

강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
성소가 우주소녀에서 공식 탈퇴한 시기는?
인기기사
문가영 ‘윙크 담은 하트’
키스오브라이프의 키스
노윤서, ‘시크한 포즈’
고영욱, 日 AV배우 데뷔할까 ‘충격 근황’… “한국선 직업 구하기 힘들어”

고영욱, 日 AV배우 데뷔할까 ‘충격 근황’… “한국선 직업 구하기 힘들어”
박세미 “前남친, 위암이라며 이별 통보했는데” 소름 돋는 사실 알고보니

박세미 “前남친, 위암이라며 이별 통보했는데” 소름 돋는 사실 알고보니
송혜교, 새 출발 소식 전했다…“과거 해외 활동 함께한 인연”

송혜교, 새 출발 소식 전했다…“과거 해외 활동 함께한 인연”
“우린 살려고 벽에 붙는데” 한국 부럽다는 외국인들…韓여행 ‘명물’ 된 이것

“우린 살려고 벽에 붙는데” 한국 부럽다는 외국인들…韓여행 ‘명물’ 된 이것
단백질 먹으며 ‘33㎏’ 감량…풍자 “위고비 일주일간 구토” 심각한 부작용 경고

단백질 먹으며 ‘33㎏’ 감량…풍자 “위고비 일주일간 구토” 심각한 부작용 경고
“우리 아이 다리 아픈데, 임산부석 앉게 해달라”는 두 아이 엄마…서교공 입장 밝혔다

“우리 아이 다리 아픈데, 임산부석 앉게 해달라”는 두 아이 엄마…서교공 입장 밝혔다
동해 NLL 인근서 실종된 해군 병사, 시신으로 발견

동해 NLL 인근서 실종된 해군 병사, 시신으로 발견
‘통영 60대 살인’ 범인 대체 누구…경찰, 결국 “최대 1억” 내걸었다

‘통영 60대 살인’ 범인 대체 누구…경찰, 결국 “최대 1억” 내걸었다
“출산 8개월 맞아?”…이시영, 감탄 나오는 복근

“출산 8개월 맞아?”…이시영, 감탄 나오는 복근
인기 클릭
Weekly Best

  1. 배우 전원주 유서 공개됐다… “중환자실에서 울면서 써”

    배우 전원주 유서 공개됐다… “중환자실에서 울면서 써”

  2. 홍석천, 이태원 게이클럽서 상의 탈의 “20대와 춤 춰, 젊어지는 느낌”

    홍석천, 이태원 게이클럽서 상의 탈의 “20대와 춤 춰, 젊어지는 느낌”

  3. “나이 들긴 들었구나”…닉쿤, 후덕해진 근황에 충격 받아

    “나이 들긴 들었구나”…닉쿤, 후덕해진 근황에 충격 받아

  4. “쌍둥이 데리고 비행기 탔는데 승객들이…” 울컥한 女배우 사연

    “쌍둥이 데리고 비행기 탔는데 승객들이…” 울컥한 女배우 사연

  5. 전원주 “육체적 해결은 OK”…바람난 남편에게 보낸 편지

    전원주 “육체적 해결은 OK”…바람난 남편에게 보낸 편지
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
톰 크루즈, 숱 없는 흰머리에 불룩 나온 배…비주얼 ‘충격’

톰 크루즈, 숱 없는 흰머리에 불룩 나온 배…비주얼 ‘충격’

톰 크루즈 주연의 새 영화 ‘디거’의 최신 예고편이 공개된 가운데, 비주얼 변신이 화제를 모으고 있다.지난 23일 톰 크루즈는 본인의
‘BET 어워즈’ 화려한 레드카펫

‘BET 어워즈’ 화려한 레드카펫

가수와 영화배우 등 세계적인 스타들이 28일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 피콕 극장에서 열린 BET 어워즈에 참석해 화려한