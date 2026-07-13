신봉선 “이뻐진 죄로 불려가”…살 빼더니 ‘얼굴 소멸 직전’ [SNS★샷]

사진=신봉선 인스타그램 캡처

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[ 내안의 AI 본성 분석 : UNMASK ] "기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다." 기사 반응 MBTI 확인 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 신봉선이 100일 동안 감량한 체중은? 11kg 15kg

개그우먼 신봉선이 다이어트 성공 후 개그계 동료들과 함께한 근황을 전했다.신봉선은 12일 자신의 인스타그램에 “올만의 개그콘서트 나들이. 이뻐진 죄로 불려 갔는데 사실은 무죄”라는 재치 있는 글과 함께 현장 사진 여러 장을 게재했다.공개된 사진에서 그는 KBS 2TV 예능 프로그램 ‘개그콘서트’의 ‘공개재판’ 코너에 출연 중인 박성호, 박준형, 박영진, 정범균 등과 함께 다정한 모습으로 포즈를 취하고 있다.이날 신봉선은 검은색 반팔 티셔츠에 체크무늬 치마를 입고 롱부츠를 매치해 캐주얼하면서도 세련된 스타일을 완성했다. 사진 속 그는 몰라보게 슬림해진 보디라인과 ‘얼굴 소멸 직전’이라 할 만큼 갸름해진 얼굴이 눈에 띈다.앞서 신봉선은 100일이라는 기간 동안 체지방 위주로 11kg을 감량하며 큰 화제를 모은 바 있다. 당시 그는 몸무게를 기존 65.4kg에서 53.8kg까지 성공적으로 줄이며 대중에게 놀라움을 안겼다.그는 극단적인 식단 대신 채소 위주의 건강한 식단을 유지하며 규칙적인 생활 습관을 지키는 데 주력했다. 자신의 채널에 다이어트 과정을 공개하며 식단을 공유하기도 했다. 식단과 더불어 아침 공복 유산소 운동을 시작으로 수영, 테니스, 필라테스 등 다양한 운동을 실천한 것으로 알려졌다.강경민 기자