기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

“발 씻었다” 김연아, 반려견 발로 ‘쓰담쓰담’ 영상에 갑론을박

입력 :2026-07-13 19:11:30
수정 :2026-07-13 19:11:30
김연아 인스타그램 영상 캡처
김연아 인스타그램 영상 캡처


전 피겨스케이팅 국가대표 김연아가 반려견과의 일상을 공개했다가 뜻밖의 갑론을박에 휩싸였다.

김연아는 11일 자신의 소셜미디어(SNS)에 “발 씻었어”라는 짧은 글과 함께 영상을 공개했다.

공개된 영상에는 김연아가 의자에 앉은 채 발로 반려견을 살살 쓰다듬는 모습이 담겼다.

반려견은 자신을 쓰다듬는 김연아를 바라보며 가만히 있는 모습이다.

영상 공개 이후 누리꾼들의 반응은 엇갈렸다.

일부는 “보기 불편하다”, “강아지가 언짢아하는 것 같다”고 지적했다.

반면 다른 누리꾼들은 “뭐가 문제인가”, “강아지들은 발로 만져줘도 좋아한다”, “집에서 반려견 키우면 흔한 모습이다”라며 김연아를 옹호했다.

김연아 인스타그램 캡처
김연아 인스타그램 캡처


반려견 행동 전문가들은 일반적으로 강아지마다 성향이 다르다고 설명한다. 사람의 발이 일부 개에게는 부담스럽거나 위협적으로 느껴질 수 있지만, 보호자와 충분한 신뢰 관계가 형성된 경우에는 발로 가볍게 교감하는 행동을 편안하게 받아들이는 반려견도 있다.

중요한 것은 반려견이 불안하거나 스트레스를 받는 신호를 보이지 않는지 살피고, 상황에 맞게 교감하는 것이다.

한편 김연아는 지난 2022년 포레스텔라 멤버 고우림과 결혼했다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
김연아의 영상 공개 후 누리꾼 반응은?
인기기사
문가영 ‘윙크 담은 하트’
키스오브라이프의 키스
노윤서, ‘시크한 포즈’
고영욱, 日 AV배우 데뷔할까 ‘충격 근황’… “한국선 직업 구하기 힘들어”

고영욱, 日 AV배우 데뷔할까 ‘충격 근황’… “한국선 직업 구하기 힘들어”
박세미 “前남친, 위암이라며 이별 통보했는데” 소름 돋는 사실 알고보니

박세미 “前남친, 위암이라며 이별 통보했는데” 소름 돋는 사실 알고보니
송혜교, 새 출발 소식 전했다…“과거 해외 활동 함께한 인연”

송혜교, 새 출발 소식 전했다…“과거 해외 활동 함께한 인연”
“우린 살려고 벽에 붙는데” 한국 부럽다는 외국인들…韓여행 ‘명물’ 된 이것

“우린 살려고 벽에 붙는데” 한국 부럽다는 외국인들…韓여행 ‘명물’ 된 이것
단백질 먹으며 ‘33㎏’ 감량…풍자 “위고비 일주일간 구토” 심각한 부작용 경고

단백질 먹으며 ‘33㎏’ 감량…풍자 “위고비 일주일간 구토” 심각한 부작용 경고
“우리 아이 다리 아픈데, 임산부석 앉게 해달라”는 두 아이 엄마…서교공 입장 밝혔다

“우리 아이 다리 아픈데, 임산부석 앉게 해달라”는 두 아이 엄마…서교공 입장 밝혔다
동해 NLL 인근서 실종된 해군 병사, 시신으로 발견

동해 NLL 인근서 실종된 해군 병사, 시신으로 발견
“양복 입고 외출한 남친, 그날 다른 여자랑 결혼” 女배우 충격 폭로

“양복 입고 외출한 남친, 그날 다른 여자랑 결혼” 女배우 충격 폭로
‘통영 60대 살인’ 범인 대체 누구…경찰, 결국 “최대 1억” 내걸었다

‘통영 60대 살인’ 범인 대체 누구…경찰, 결국 “최대 1억” 내걸었다
인기 클릭
Weekly Best

  1. 배우 전원주 유서 공개됐다… “중환자실에서 울면서 써”

    배우 전원주 유서 공개됐다… “중환자실에서 울면서 써”

  2. 홍석천, 이태원 게이클럽서 상의 탈의 “20대와 춤 춰, 젊어지는 느낌”

    홍석천, 이태원 게이클럽서 상의 탈의 “20대와 춤 춰, 젊어지는 느낌”

  3. “나이 들긴 들었구나”…닉쿤, 후덕해진 근황에 충격 받아

    “나이 들긴 들었구나”…닉쿤, 후덕해진 근황에 충격 받아

  4. “쌍둥이 데리고 비행기 탔는데 승객들이…” 울컥한 女배우 사연

    “쌍둥이 데리고 비행기 탔는데 승객들이…” 울컥한 女배우 사연

  5. 전원주 “육체적 해결은 OK”…바람난 남편에게 보낸 편지

    전원주 “육체적 해결은 OK”…바람난 남편에게 보낸 편지
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
톰 크루즈, 숱 없는 흰머리에 불룩 나온 배…비주얼 ‘충격’

톰 크루즈, 숱 없는 흰머리에 불룩 나온 배…비주얼 ‘충격’

톰 크루즈 주연의 새 영화 ‘디거’의 최신 예고편이 공개된 가운데, 비주얼 변신이 화제를 모으고 있다.지난 23일 톰 크루즈는 본인의
‘BET 어워즈’ 화려한 레드카펫

‘BET 어워즈’ 화려한 레드카펫

가수와 영화배우 등 세계적인 스타들이 28일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 피콕 극장에서 열린 BET 어워즈에 참석해 화려한