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‘10㎏ 감량’ 이성민, 마른 몸에 ‘치마’ 입고…파격 근황

입력 :2026-07-14 17:10:58
수정 :2026-07-14 17:10:58
사진=‘데이즈드 코리아’ 인스타그램 캡처
사진=‘데이즈드 코리아’ 인스타그램 캡처


배우 이성민이 작품을 위해 체중을 감량한 이후 파격적인 화보를 선보였다.

지난 13일 패션 매거진 ‘데이즈드 코리아’ 공식 소셜미디어(SNS) 계정에는 “8월 에디션 촬영을 방해하는 자 ‘참교육’할 테다”라는 문구와 함께 이성민의 촬영 현장이 담긴 영상이 공개됐다.

공개된 영상 속 이성민은 몰라보게 핼쑥해진 얼굴과 마른 몸으로 등장해 촬영에 집중하고 있다. 그는 기존의 중후한 이미지에서 벗어나 롱스커트를 과감하게 착용한 파격적인 패션을 완벽하게 소화해 시선을 사로잡았다.

사진=‘데이즈드 코리아’ 인스타그램 캡처
사진=‘데이즈드 코리아’ 인스타그램 캡처


사진=‘데이즈드 코리아’ 인스타그램 캡처
사진=‘데이즈드 코리아’ 인스타그램 캡처


앞서 이성민은 지난 4월 유튜브 채널 ‘뜬뜬’의 ‘핑계고’에 출연하여 영화 ‘국제시장2’ 촬영을 준비 중임을 알리며 체중 감량 사실을 전했다. 당시 그는 “이전 촬영 당시보다 10kg이 빠졌다”고 밝혀 많은 이들을 놀라게 한 바 있다.

연기파 배우로 정평이 난 이성민이 캐릭터를 위해 외적 변신까지 감행하며 보여준 이번 파격적인 근황에 이목이 집중되고 있다.

한편 그는 최근 공개된 넷플릭스 시리즈 ‘참교육’에서 교권보호국을 창설한 교육부 장관 최강석 역을 맡아 강렬한 연기를 선보였다.

강경민 기자
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