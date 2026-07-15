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육중완 살던 ‘망원동 옥탑방’ 8억이었는데…지금은 40억?

입력 :2026-07-15 08:52:36
수정 :2026-07-15 08:52:36
‘나 혼자 산다’ 화면 캡처
‘나 혼자 산다’ 화면 캡처


가수 육중완이 과거 자신이 살던 서울 망원동 옥탑방 건물을 매입할 기회가 있었지만 대출이 두려워 포기했다고 털어놨다. 해당 건물의 현재 가치는 약 40억원에 달하는 것으로 전해졌다.

14일 유튜브 채널 ‘데프콘TV’에는 육중완이 출연해 옥탑방 생활 당시 겪었던 부동산 관련 일화를 공개했다.

육중완은 “당시 집주인이 건물을 8억5000만원에 주겠다고 했다”며 “옥탑방만이 아니라 1층부터 4층, 옥탑까지 건물 전체를 말한 것”이라고 밝혔다.

이를 들은 데프콘이 “그 건물 자체를 말하는 것이냐. 지금은 50억원 정도 됐겠다”며 놀라자, 육중완은 “지금은 한 40억원이 됐다고 하더라”고 답하며 씁쓸한 표정을 지었다.

육중완은 당시 매입 제안을 받아들이지 못한 이유에 대해 “돈도 없었고 대출이 무서워서 사지 못했다”고 설명했다.

이어 “집주인도 ‘중완이 너라면 주고 싶다’고 했는데 결국 못 샀다”며 뒤늦은 아쉬움을 드러냈다.

사연을 접한 네티즌들은 “결과를 알고 보니 더 아쉽다” “당시 8억5000만원도 쉽게 결정할 금액은 아니다” “부동산은 결국 타이밍인 것 같다” 등의 반응을 보였다.

육중완은 과거 MBC 예능 프로그램 ‘나 혼자 산다’를 통해 망원동 옥탑방에서 생활하는 모습을 공개하며 인기를 얻었다. 결혼한 뒤에는 해당 공간을 작업실로 사용했지만, 지인들이 늦은 시간까지 찾아오는 일이 잦아지면서 결국 정리한 것으로 알려졌다.

육중완은 2016년 결혼해 슬하에 딸을 두고 있다. 밴드 장미여관 해체 후 강준우와 2인조 ‘육중완밴드’를 결성해 활동하고 있다.

온라인뉴스부
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