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‘윤종신♥’ 전미라, 가족 사진 공개…삼남매 벌써 ‘아빠 키와 비슷’

입력 :2026-07-15 09:41:48
수정 :2026-07-15 09:41:48
사진=전미라 인스타그램 캡처
사진=전미라 인스타그램 캡처


가수 윤종신의 아내이자 전 테니스 선수 전미라가 단란한 가족의 일상을 담은 사진을 공개했다.

전미라는 15일 자신의 인스타그램에 “얼마 만의 가족사진인지”라는 글과 함께 단체 사진 한 장을 게재했다.

공개된 사진에는 윤종신, 전미라 부부와 세 자녀가 나란히 서서 카메라를 응시하고 있다. 무엇보다 눈길을 끄는 것은 부모의 유전자를 물려받아 부쩍 성장한 삼남매의 신장이다. 사진 속에서 세 자녀는 아버지 윤종신과 비슷하거나 오히려 더 큰 키를 자랑하며 놀라움을 자아냈다. 장성한 아들의 훤칠한 외모는 물론, 윤종신보다 한층 돋보이는 두 딸의 우월한 기럭지가 시선을 사로잡았다.

윤종신과 전미라는 지난 2006년 결혼해 2007년 장남 라익 군을 얻었다. 2009년 차녀 라임 양, 2010년 막내 라오 양이 태어났다.

사진=전미라 인스타그램 캡처
사진=전미라 인스타그램 캡처


한편 윤종신은 지난 1990년 015B의 객원보컬로 데뷔했다. 이후 1991년 솔로 1집을 발매하면서 본격적인 가수 활동을 시작해 ‘오래전 그날’, ‘내일 할 일’, ‘환생’, ‘팥빙수’, ‘본능적으로’, ‘좋니’ 등의 수많은 히트곡들을 포함 600여 곡을 발표했다.

전미라는 1993년 최연소 국가대표로 발탁된 테니스 선수로, 한국 여자 테니스의 간판스타로 활약했다. 현재는 테니스 해설위원으로 활동하고 있다.

강경민 기자
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