[포토] 홍진영, ‘튜브톱에 볼캡’…확 바뀐 분위기

사진=홍진영 SNS 캡처

사진=홍진영 SNS 캡처

사진=홍진영 SNS 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

[ 내안의 AI 본성 분석 : UNMASK ] "기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다." 기사 반응 MBTI 확인 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 홍진영이 시간에 대해 느끼는 현재의 감정은? 아깝다 지루하다

홍진영이 지난 13일 자신의 SNS에 야외 정원에서 여유를 만끽하는 일상 사진과 영상을 게재했다.볼캡과 튜브톱 등 편안한 캐주얼 차림으로 카메라 앞에 선 그는 이전의 화려한 모습과는 사뭇 다른 자연스러운 분위기로 눈길을 끌었다.가수이자 뷰티 CEO로 활약 중인 홍진영은 이날 나이와 시간에 대한 진솔한 속내를 털어놓으며 색다른 매력을 선보였다.영상 속 홍진영은 식사를 하며 내면의 이야기를 담담하게 꺼냈다. 그는 “내 나이 마흔둘, 요즘 들어 자꾸 시간이 ‘아깝다’는 생각이 든다”며 “20~30대 때는 몰랐는데 지나간 시간, 하루하루, 계절이 바뀌는 것까지 모두 아쉽다”고 고백했다.이어 “예전엔 빨리 흘러가길 바랐던 시간들이 이제는 천천히 갔으면 좋겠다. 아무렇지 않게 지나치는 오늘도 언젠가 아까워질 것 같아 더 오래 기억하려 한다”며 매 순간을 소중히 여기는 깊어진 내면을 드러냈다.2007년 데뷔 후 ‘사랑의 배터리’, ‘산다는 건’ 등 수많은 히트곡으로 사랑받은 홍진영은 최근 35억원 상당의 빌딩 매입 소식으로 화제를 모은 바 있다. 현재는 가수 활동뿐만 아니라 화장품 브랜드 CEO로서도 종횡무진 활약 중이다.온라인뉴스부