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‘배용준 닮은 꼴’ 방송인, 1000평 본가 공개…아버지 직업 뭐길래

입력 :2026-07-15 11:23:17
수정 :2026-07-15 11:23:17
사진=MBC ‘라디오 스타’, MBN ‘남의 집 귀한 가족’ 캡처
사진=MBC ‘라디오 스타’, MBN ‘남의 집 귀한 가족’ 캡처


방송인 전민기가 1000평 규모의 본가를 공개하며 화제를 모으고 있다.

14일 방송된 MBN 예능 프로그램 ‘남의 집 귀한 가족’에서는 전민기·정미녀 부부가 시댁이 있는 대전을 방문하는 일상이 그려졌다.

전민기는 앞서 방송을 통해 1000평에 달하는 밭과 본가를 공개하며 일명 ‘대전 금수저’로 주목받았다. 이날 공개된 본가는 장미 넝쿨이 우거진 정원을 지나 전원주택의 모습을 드러냈다. 대규모의 집에는 넓은 과수원과 텃밭이 어우러져 출연진의 감탄을 자아냈다.

스튜디오에서 해당 영상을 지켜보던 전민기는 “카메라로 집을 본 게 처음인데 생각보다 넓구나”라며 쑥스러운 반응을 보였다.

사진=MBN ‘남의 집 귀한 가족’ 캡처
사진=MBN ‘남의 집 귀한 가족’ 캡처


사진=MBN ‘남의 집 귀한 가족’ 캡처
사진=MBN ‘남의 집 귀한 가족’ 캡처


함께 출연한 이봉원은 본가의 규모와 입지를 언급하며 “전원주택 옆에 아파트가 있더라. 집값이 어마어마할 거다”라며 “도련님, 영광입니다”라고 너스레를 떨었다. 이수근 역시 “금수저네”라며 부러움을 감추지 못했다.

이와 더불어 전민기 아버지의 직업이 공개돼 화제가 되기도 했다. 전민기의 아버지는 한국수자원공사 임원 출신으로 이후 대학교 전임 교수를 역임한 사실이 밝혀져 놀라움을 안겼다.

사진=MBN ‘남의 집 귀한 가족’ 캡처
사진=MBN ‘남의 집 귀한 가족’ 캡처


사진=MBN ‘남의 집 귀한 가족’ 캡처
사진=MBN ‘남의 집 귀한 가족’ 캡처


한편 전민기는 과거 방송 출연 당시 ‘배용준 닮은꼴’로 언급되며 주목받은 바 있다. 당시 그는 안경을 착용한 지적인 외모와 차분한 분위기가 배우 배용준과 닮았다는 평을 들었다. 또 과거 한 라디오 프로그램에 출연했을 당시 개그우먼 박미선이 “보급형 배용준”이라고 언급한 일화를 전하기도 했다.

전민기와 정미녀 부부는 지난 2015년 결혼하여 슬하에 아들 한 명을 두고 있다.

MBN ‘남의 집 귀한 가족’은 매주 화요일 오후 9시 50분에 방송된다.

강경민 기자
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