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39세 한보름, 태양보다 더 핫한 ‘비키니 몸매’ [SNS★샷]

입력 :2026-07-15 17:47:36
수정 :2026-07-15 17:47:36
사진=한보름 인스타그램 캡처
사진=한보름 인스타그램 캡처


배우 한보름이 여름 휴가철을 맞아 해변을 찾은 근황을 공개했다.

한보름은 15일 자신의 인스타그램에 미국 애즈버리 파크 비치에서 여유로운 시간을 보내고 있는 근황을 담은 사진을 게재했다. 그는 “애즈버리 파크 비치, 여기 분위기 못 참지. 파란색 쉐도우 언제 발라 봐. 열심히 화장했다”라는 글과 함께 사진을 게재하며 휴가지에서의 설렘을 전했다.

공개된 사진 속에서 한보름은 검은색 비키니에 스트라이프 패턴의 짧은 하의를 매치한 비치 룩을 완성했다. 파란색 선베드에 앉아 강렬한 햇빛을 손으로 가리며 포즈를 취하며 해변을 만끽하고 있는 모습이다.

그는 볼륨감 있는 몸매와 허리 라인을 드러내며 밝고 건강한 매력을 과시했다.

사진=한보름 인스타그램 캡처
사진=한보름 인스타그램 캡처


사진=한보름 인스타그램 캡처
사진=한보름 인스타그램 캡처


한편 1987년생인 한보름은 2011년 KBS2 드라마 ‘드림하이’로 데뷔했다. 이후 드라마와 영화를 넘나들며 꾸준히 활동해 온 그는 현재 JTBC 예능 프로그램 ‘한문철의 블랙박스 리뷰’에 고정 출연하고 있다.

강경민 기자
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