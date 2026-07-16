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신지 “인바디 ‘측정 불가’ 판정”…극도의 ‘뼈말라’ 근황

입력 :2026-07-16 11:26:05
수정 :2026-07-16 11:26:05
사진= 유튜브 ‘어떠신지?!?’ 캡처
사진= 유튜브 ‘어떠신지?!?’ 캡처


그룹 ‘코요태’의 멤버 신지가 체성분 검사 결과 ‘측정 불가’라는 충격적인 진단을 받은 후 근황을 전했다.

15일 공개된 유튜브 채널 ‘어떠신지?!?’ 영상에는 신지가 건강 증진을 목표로 본격적인 운동에 돌입하는 모습이 담겼다.

영상에서 신지는 남편 문원과 함께 체계적인 건강 관리를 시작했다. 그는 PT 테스트를 통해 자신의 신체 기능을 점검하며 “남편이 선물로 (PT를) 끊어줘서 어쩔 수 없이 꾸준히 관리를 다시 시작해 보겠다”라고 운동에 대한 의지를 다졌다.

사진= 유튜브 ‘어떠신지?!?’ 캡처
사진= 유튜브 ‘어떠신지?!?’ 캡처


전문 트레이너의 지도 아래 견갑골 기능성 스트레칭을 진행하던 중 그는 날개뼈 부위의 통증을 호소했다. 트레이너는 그에게 “아프면 안 되는데 날개뼈 움직이는 힘을 잘 못 쓰니까 허리 힘을 쓰게 된다. 허리 근육도 많이 없는 편이어서 오히려 힘이 들어가면 일석이조”라며 올바른 근육 사용의 필요성을 강조했다.

신지는 운동을 시작하게 된 가장 큰 이유로 최근 진행한 체성분 검사를 꼽았다. 검사 당시 그는 근육량이 심각하게 부족해 기기에서조차 점수를 산출할 수 없는 ‘측정 불가’ 판정을 받았다.

그는 “걸어 다니는 게 신기하다고 하니까 ‘이 정도면 심각한 거긴 한가 보다’ 생각했다. 인바디 점수가 아예 안 나오지 않았냐”라며 당시의 당혹스러웠던 심정을 전했다.

사진= 유튜브 ‘어떠신지?!?’ 캡처
사진= 유튜브 ‘어떠신지?!?’ 캡처


사진= 유튜브 ‘어떠신지?!?’ 캡처
사진= 유튜브 ‘어떠신지?!?’ 캡처


건강 상태를 확인한 트레이너는 식습관의 개선을 권고했다. 트레이너는 “상담할 때 하루 한 끼, 많아야 두 끼 정도 드신다고 하셨는데 지금처럼 안 드시면서 운동하면 지방이 더 빠질 것”이라고 경고했다. 이에 신지는 “난 지금 지방을 빼면 안 된다”며 수긍했다.

앞서 신지는 극심한 스트레스로 인해 체중이 42kg까지 감소했다고 밝혀 이미 주변의 우려를 산 바 있다. 마른 체형과 야윈 얼굴은 대중의 걱정을 더욱 키웠다.

영상을 접한 누리꾼들은 “너무 살 빠진 것 같다”, “어디가 아픈 것 아니냐”, “운동으로 건강해졌으면 좋겠다” 등 걱정과 응원이 섞인 반응을 쏟아내고 있다. 신지의 건강 회복 여정은 해당 유튜브 채널을 통해 지속적으로 공개될 예정이다.

강경민 기자
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