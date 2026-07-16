김성령 “둘째 아들 데뷔할 뻔”…훈훈한 외모 공개

배우 김성령이 DJ로 활동하고 있는 둘째 아들을 공개했다. 자료 : MBC ‘라디오스타’

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

[ 내안의 AI 본성 분석 : UNMASK ] "기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다." 기사 반응 MBTI 확인 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 김성령이 아들의 캐스팅에 대해 취한 행동은? 데뷔 반대 데뷔 지지

배우 김성령이 자신의 둘째 아들이 연예계에 데뷔할 뻔했던 일화를 공개했다.김성령은 15일 방송된 MBC ‘라디오스타’에 출연해 “둘째 아들이 중학생 때 길거리 캐스팅을 당했다”라고 밝혔다.당시 둘째 아들을 캐스팅한 회사는 판타지오로, 차은우와 김선호, 서강준, 문가영 등이 소속돼 있다.김성령은 “회사에서 아들한테 연락을 주겠다고 해서 둘째가 합격 연락을 기다리고 있었다”고 설명했다.그러나 아들의 데뷔를 반대했던 그는 아들 몰래 서강준에게 연락해 ‘아들에게 연락하지 말아달라’고 부탁했다고 말했다.둘째 아들의 근황도 전해졌다. 김성령은 “학생이면서 DJ로 활동하고 있다. 이름은 ‘DJ 위스퍼’”라며 “아들이 ‘엄마, 라스 나가서 내 이야기해주면 안 돼?’라고 부탁했다”라고 말해 웃음을 안겼다.온라인뉴스부