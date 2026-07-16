기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

“과거 얼굴로 돌아가라”는 말에…성형 복원 후 미모 되찾은 여배우 근황

입력 :2026-07-18 12:00:00
수정 :2026-07-18 12:00:00
사진=강예원 인스타그램 캡처
사진=강예원 인스타그램 캡처


배우 강예원이 성형 복원 후 달라진 얼굴로 미모를 과시하며 근황을 전했다.

강예원은 지난 15일 자신의 개인 계정을 통해 “중국에서 좋은 경험 하고 왔어요. 우리 모두 화이팅해요”라는 문구와 함께 중국을 방문해 찍은 다수의 사진을 게재했다. 사진 속 그는 이국적인 배경 속에서 한층 화사하고 청량한 비주얼을 선보여 팬들의 시선을 사로잡았다.

그는 이마를 덮는 풀뱅 앞머리와 길게 늘어뜨린 생머리 스타일을 소화하며 동안 미모를 자랑했다. 이를 본 누리꾼들은 “40대가 믿기지 않는 미모”라며 감탄했다. 1979년생인 강예원은 올해 47세다.

특히 성형 복원을 알린 후 달라진 얼굴이 눈길을 사로잡는다. 강예원은 평소 예능 프로그램과 개인 채널 등을 통해 자신의 성형 이력을 솔직하게 고백해 왔다.

사진=강예원 유튜브 캡처
사진=강예원 유튜브 캡처


그는 최근 자신의 유튜브 채널에서 “친한 동생이 싸이월드에서 내 사진을 보다가 ‘이거 언니야? 이때로 다시 돌아가’라고 하더라”고 언급하며 성형 복원 수술을 결심하게 된 계기를 밝혔다. 그러면서 “앞트임이 잘됐다고 생각한 적이 단 한 번도 없었는데 친구의 말을 듣고 상담을 받게 됐다”고 밝혔다.

지인의 조언을 듣고 과거의 인상을 되찾기 위해 눈 앞트임 복원 수술을 한 강예원은 “이게 제 얼굴이다. 저 좀 알아봐 달라. 혼자 떡볶이집에서 서서 어묵 먹고 막 돌아다녀도 안 쳐다본다”며 몰라볼 정도로 달라진 외모를 언급했다.

사진=강예원 인스타그램 캡처
사진=강예원 인스타그램 캡처


사진=강예원 인스타그램 캡처
사진=강예원 인스타그램 캡처


강예원은 이 같은 복원 수술을 포함해 총 7번의 성형 과정을 거쳤음을 밝힌 바 있다.

한편 강예원은 지난 2001년 SBS 드라마 ‘허니허니’로 데뷔했다. 이후 영화 ‘해운대’, ‘헬로우 고스트’, ‘날 보러와요’, 드라마 ‘죽어야 사는 남자’, ‘한 사람만’ 등에 출연했다.

강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
강예원이 성형 복원 수술을 결심한 계기는?
인기기사
리센느 원이, 홍보대사 위촉 소감 발표
박은빈, 블링블링 미소
‘시선 강탈 레드카펫’ 시사회 빛낸 스타들
7억 주식 투자한 남편, 10억으로 불렸는데…아내 “이혼해” 분노, 왜

7억 주식 투자한 남편, 10억으로 불렸는데…아내 “이혼해” 분노, 왜
‘가슴 성형 1000만원’ 이소라, 안타까운 근황… 제주도 여행서 고통 호소

‘가슴 성형 1000만원’ 이소라, 안타까운 근황… 제주도 여행서 고통 호소
집요한 女선수 ‘노출부위’ 부각…“‘이 구도’ 제발 그만” 얼마나 적나라했길래

집요한 女선수 ‘노출부위’ 부각…“‘이 구도’ 제발 그만” 얼마나 적나라했길래
술 취해 도로에 쓰러진 20대女, 차량에 치여 의식불명

술 취해 도로에 쓰러진 20대女, 차량에 치여 의식불명
“망할 뻔한 일본, 한국이 살렸네”…중국인 대거 빠졌는데, 한국인만 ‘우르르’ 몰려갔다

“망할 뻔한 일본, 한국이 살렸네”…중국인 대거 빠졌는데, 한국인만 ‘우르르’ 몰려갔다
“어머니, 변호사 부를게요” 참교육…학부모 갑질에 칼 빼든 ‘이 나라’

“어머니, 변호사 부를게요” 참교육…학부모 갑질에 칼 빼든 ‘이 나라’
“축구인들, 반성하고 각성해야”…기성용, 월드컵 조기 탈락에 쓴소리

“축구인들, 반성하고 각성해야”…기성용, 월드컵 조기 탈락에 쓴소리
물놀이터서 뒤집힌 에어바운스…어린이 5명 병원 이송

물놀이터서 뒤집힌 에어바운스…어린이 5명 병원 이송
리센느 원이, 식후 ‘이것’부터 마셨다…‘붉은 음료’ 정체는?

리센느 원이, 식후 ‘이것’부터 마셨다…‘붉은 음료’ 정체는?
인기 클릭
Weekly Best

  1. 16기 영숙, 상철 성관계 폭로→모욕 혐의…결국 벌금형 확정

    16기 영숙, 상철 성관계 폭로→모욕 혐의…결국 벌금형 확정

  2. 가수 임영호, 갑작스러운 사망…여자친구가 전한 부고

    가수 임영호, 갑작스러운 사망…여자친구가 전한 부고

  3. 고영욱, 日 AV배우 데뷔할까 ‘충격 근황’… “한국선 직업 구하기 힘들어”

    고영욱, 日 AV배우 데뷔할까 ‘충격 근황’… “한국선 직업 구하기 힘들어”

  4. 육중완 살던 ‘망원동 옥탑방’ 8억이었는데…지금은 40억?

    육중완 살던 ‘망원동 옥탑방’ 8억이었는데…지금은 40억?

  5. 이영애, 남편과 포착…‘70대’ 안 믿기는 동안 외모 “깜짝”

    이영애, 남편과 포착…‘70대’ 안 믿기는 동안 외모 “깜짝”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘시선 강탈 레드카펫’ 시사회 빛낸 스타들

‘시선 강탈 레드카펫’ 시사회 빛낸 스타들

할리우드 스타들이 13일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 미국감독조합(DGA) 극장에서 열린 애플TV+의 새 오리지널 시리즈 ‘럭키(Luc
톰 크루즈, 숱 없는 흰머리에 불룩 나온 배…비주얼 ‘충격’

톰 크루즈, 숱 없는 흰머리에 불룩 나온 배…비주얼 ‘충격’

톰 크루즈 주연의 새 영화 ‘디거’의 최신 예고편이 공개된 가운데, 비주얼 변신이 화제를 모으고 있다.지난 23일 톰 크루즈는 본인의