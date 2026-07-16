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김유정, ‘금발’도 찰떡 소화…“이렇게 잘 어울린다고?” [SNS★샷]

입력 :2026-07-16 16:46:37
수정 :2026-07-16 16:46:37
사진=‘얼루어 코리아’ 인스타그램 캡처
사진=‘얼루어 코리아’ 인스타그램 캡처


배우 김유정이 금발로 파격 변신한 모습이 공개됐다.

16일 패션지 ‘얼루어 코리아’ 공식 채널을 통해 공개된 김유정의 화보와 영상의 스타일링이 대중의 시선을 사로잡고 있다.

창간 23주년을 맞이한 얼루어 코리아와 개국 20주년을 기념하는 tvN의 협업으로 제작된 이번 8월호 화보는 하반기 기대작으로 꼽히는 tvN 새 토일드라마 ‘100일의 거짓말’의 주연 배우 김유정이 함께했다.

사진=‘얼루어 코리아’ 인스타그램 캡처
사진=‘얼루어 코리아’ 인스타그램 캡처


사진=‘얼루어 코리아’ 인스타그램 캡처
사진=‘얼루어 코리아’ 인스타그램 캡처


공개된 화보 속에서 김유정은 금발로 변신해 긴 웨이브 헤어부터 날렵한 칼단발까지 다양한 스타일을 자유자재로 소화했다.

화보 콘셉트는 강렬한 레드와 블랙 컬러를 주 배경으로 슬립 드레스와 미니 드레스, 블랙 원피스 등 감각적인 의상을 입고 시크하면서도 몽환적인 분위기를 연출했다. 절제된 표정 연기와 프로페셔널한 포즈는 고혹적인 아우라를 더했다.

한편 김유정은 2026년 하반기 방송 예정인 tvN 새 토일드라마 ‘100일의 거짓말’에서 주연 이가경 역을 맡았다. 해당 작품은 경성 최고의 소매치기였던 인물이 100일 동안 조선총독부의 통역생으로 위장 잠입하며 벌어지는 이야기를 다룬다.

강경민 기자
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