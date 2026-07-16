‘스토킹 피해’ 고백한 여가수…팬이라 챙겨줬더니 “우리 사이 인정”

사진=허영지 인스타그램 캡처

사진=MBN·SBS Plus ‘내가 만난 사이코패스’ 캡처

사진=MBN·SBS Plus ‘내가 만난 사이코패스’ 캡처

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[ 내안의 AI 본성 분석 : UNMASK ] "기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다." 기사 반응 MBTI 확인 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 허영지가 스토킹 피해를 당한 기간은 얼마나 되는가? 약 7년 약 10년

아이돌 스타들이 경험한 충격적인 스토킹 피해를 직접 털어놓는다.19일 오후 10시 방송되는 MBN·SBS Plus ‘내가 만난 사이코패스’ 2회에서는 ‘슈퍼주니어’ 규현과 ‘카라’ 허영지가 활동 시절 겪었던 충격적인 스토킹 피해 경험담을 전한다.먼저 규현은 18년이라는 긴 숙소 생활 동안 겪었던 위험천만한 상황을 고백했다. 그는 “저희 숙소도 팬에게 털린 적이 있다”라며 “옛날에는 복도식 숙소잖아요. 소화전이 좀 큰데. 그 안에 팬이 숨어 있었다”고 밝혀 스튜디오를 경악게 했다. 규현은 “문이 가까우니까. 문을 열 때 비번을 보려고 거기 숨어서 있는 거다”라며 당시의 공포스러운 상황을 설명했다.이어 허영지의 충격적인 고백이 이어졌다. 허영지는 “저는 스토킹이 있었다”며 “2016년부터 한 7년 동안 괴롭혔던 사람이 있다”고 밝혔다. 가해자는 허영지의 부모가 운영하는 카페를 찾아와 장시간 기다리는 것은 물론 가족들의 차량 번호까지 수집해 부모와 언니에게 연락을 취하는 등 그 범위를 넓혀갔다.허영지의 부모가 팬이라는 이유로 스토커에게 음식을 챙겨준 적이 있는데, 이를 두고 “우리 사이를 인정해 준 것”이라고 왜곡해 해석하는 등 심각했던 상황을 설명했다. 나아가 그는 다른 팬들을 향해 “질투해서 그러는 거다. 다 죽여버리고 싶다”는 살벌한 내용의 편지까지 보낸 것으로 드러나 모두를 충격에 빠뜨렸다.허영지는 “2020년 실제로 변호사 상담까지 받았다”고 털어놨다. 하지만 사건의 심각성에 비해 미비했던 당시의 관련 처벌법과 그로 인해 피해자가 겪어야 했던 현실적인 고통을 고백한다.‘내가 만난 사이코패스’는 사이코패스, 소시오패스, 나르시시스트 등 반사회적 인격들과 마주한 실제 경험담을 다루는 실화 기반 토크 프로그램으로, 매주 일요일 오후 10시 방송된다.강경민 기자