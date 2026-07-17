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장윤정, 친모 논란 후 눈물 근황…“하고 싶은 이야기 참 많다”

입력 :2026-07-17 09:47:25
수정 :2026-07-17 09:47:25
유튜브 채널 ‘장공장장윤정’
유튜브 채널 ‘장공장장윤정’


가수 장윤정(46)이 친모의 사기 논란 이후 약 2주 만에 근황을 전했다.

16일 유튜브 채널 ‘장공장장윤정’에는 ‘인사드립니다’라는 제목의 영상이 공개됐다. 이는 지난달 25일 유튜브 채널에 영상을 공개한 지 3주 만이자, 지난달 30일 친모의 사기 논란 이후 16일 만이다.

영상에서 장윤정은 모자를 푹 눌러쓴 채 서울 종로구의 한 술집을 찾았다. 그는 “여기가 어디길래 혼자 술을 먹나 하실 텐데, 방송 프로그램을 통해 알게 된 후배가 일하는 곳”이라며 방문 이유를 설명했다.

예고 없이 찾아온 장윤정을 본 후배는 “진짜 오실 줄 몰랐다”고 반가워했고, 장윤정은 “나는 말하면 지킨다. 지나가는 말처럼 했지만 약속은 지키는 편”이라며 웃어 보였다.

영상 말미에는 그동안의 심경을 짐작하게 하는 자막이 이어졌다.

장윤정은 “어떻게 지내나 싶으셨죠? 저는 어찌어찌 이렇게 지내고 있습니다”라며 “하고 싶은 이야기가 참 많은데요. 노래로 만들어봐야겠어요”라고 적었고, 끝내 눈물을 보였다. 이어 “감사합니다. 다시 재미있고 따뜻한 위로가 되는 콘텐츠로 찾아뵙겠습니다”라며 팬들에게 인사를 전했다.

앞서 지난달 JTBC ‘사건반장’에서는 장윤정의 친모로 알려진 인물이 장윤정과 화해한 것처럼 꾸며 투자금을 받아냈다는 사기 의혹이 제기됐다.

이에 장윤정 측은 “지난 수십 년간 모친과 직접 연락을 나눈 바가 전혀 없다”며 “또 다른 피해자가 생기는 것을 막기 위해 입장을 밝힌다”고 선을 그었다.

온라인뉴스부
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