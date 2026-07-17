[포토] 안은진, 10kg 감량 후 물오른 ‘가을 여신’ 비주얼

사진=안은진 SNS 캡처

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[ 내안의 AI 본성 분석 : UNMASK ] "기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다." 기사 반응 MBTI 확인 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 안은진이 감량한 체중은? 10kg 15kg

배우 안은진이 다이어트 성공 후 한층 더 슬림해진 비주얼로 근황을 전했다.안은진은 지난 16일 자신의 SNS에 “셀렙샵의 가을 미리보기”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 사진 속 그는 그레이 니트에 체크 랩스커트, 부츠를 매치해 감각적인 가을 스타일링을 완벽하게 소화했다.특히 시선을 사로잡은 것은 10kg 감량 후 더욱 선명해진 이목구비다. 베일 듯한 턱선과 오뚝한 콧날로 소멸할 듯한 작은 얼굴을 자랑하며 특유의 청순하고 사랑스러운 매력을 발산했다.팬들의 반응도 뜨겁다. 네티즌들은 “얼굴선이 살아났다”, “가을 화보 그 자체”, “여기서 더 빼면 안 된다”라며 찬사를 보냈다.한편, 안은진은 SBS 드라마 ‘키스는 괜히 해서’에 이어 KBS2 새 드라마 ‘너 말고 다른 연애’의 영화감독 ‘이미도’ 역으로 캐스팅되어 또 한 번의 연기 변신을 예고하고 있다.온라인뉴스부