‘제2의 전성기’ 허경환 “현재 무주택자…집 살 수 있는 상황 아냐” 충격

코미디언 허경환이 부동산 매도 후 겪은 투자 실패와 무주택자의 설움을 고백했다. 허경환 유튜브 채널 캡처

코미디언 허경환이 부동산 매도 후 겪은 투자 실패와 무주택자의 설움을 고백했다. 허경환 유튜브 채널 캡처

코미디언 허경환이 부동산 매도 후 겪은 투자 실패와 무주택자의 설움을 고백했다. 허경환 유튜브 채널 캡처

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코미디언 허경환이 부동산 매도 후 겪은 투자 실패와 무주택자의 설움을 고백했다.지난 17일 허경환은 자신의 유튜브 채널을 통해 ‘허경환 한남동 부동산 투어 내 집 마련할 수 있을까…?’라는 제목의 영상을 공개했다.이날 허경환은 한남동 일대 부동산을 둘러보며 내 집 마련에 대한 고민을 이야기했다. 허경환은 과거 집을 처분한 선택을 가장 아쉬운 결정으로 꼽았다.그는 “3년 전에 집을 팔고 지금 전세로 들어갔는데 그 집 가격이 5억~6억원 정도 올랐다”고 말했다.이어 자신이 살았던 집에 대한 이야기도 전했다. 공인중개사에게 허경환은 강남구청역 롯데아파트에서 약 8년 동안 거주한 뒤 3년 전 해당 아파트를 팔고 전세 생활을 시작했다고 설명했다.그는 “제가 그걸 팔고 집을 사서 들어왔어야 됐는데 전세로 와버렸다”고 전했다. 허경환은 “왜 그랬는지 모르겠는데 지금 생각해보면 바보 같은 생각을 했다”고 감정을 솔직하게 털어놨다.매도한 지 현재 3년 차가 됐는데 많이 오른 상황을 언급하며 그는 “한 5억 이상 올랐더라”고 덧붙였다. 이에 그는 “지금 여기에 내가 너무 충격이 커서 너무 화가 난다”고 말했다.허경환은 자신을 둘러싼 이미지에 대해서도 직접 해명했다. 그는 주변에서 자신이 상당한 자산가인 것으로 알고 있는 경우가 많지만 실제 상황과는 차이가 있다고 말했다.허경환은 “제 돈이 아니고 회삿돈이다”며 루머들이 돌고 있다고 언급했다. 이어 “당장 집을 살 수 있는 상황이 아니다”고 덧붙였다.현재 그는 자신을 ‘무주택자’라고 소개하며 목표를 ‘내 집 마련’이라고 전했다.온라인뉴스부